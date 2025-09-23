هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های ایران با پیروزی تیم های نساجی مازندران و مس کرمان و توقف خانگی آریو اسلامشهر آغاز شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پنجم رقابت های فوتبال لیگ دسته یک ایران(جام آزادگان) با برگزاری سه بازی آغاز شد.

نساجی مازندران که فصل پیش در عین ناباوری به لیگ دسته یک سقوط کرد، امروز در قائمشهر رو درروی نیروی زمینی قرار گرفت و موفق شد با گل دقیقه ۹۴ میثم تهی‌دست به سه امتیاز حساس و مهم این مسابقه دست پیدا کند و با ۱۱ امتیاز در صدر جدول لیگ دسته یک قرار گیرد.

در تبریز تیم‌های مس سونگون و مس کرمان روبه‌روی هم قرار گرفتند. قرار بود این مسابقه ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه آغاز شود، اما یک اتفاق عجیب باعث شد تا این دیدار با چند ساعت تاخیر برگزار شود.

ماجرا از این قرار بود که با موافقت باشگاه تراکتور قرار شد مس سونگون ورزقان در ورزشگاه شهید سردار سلیمانی تبریز مقابل مس کرمان میزبانی کند اما وقتی دو تیم راهی ورزشگاه شدند با بسته بودن درهای زمین چمن، خط‌کشی‌نشدن زمین و نصب‌نشدن تورهای دروازه مواجه شدند.

در نهایت با حضور سعید مظفری‌زاده، مدیرعامل باشگاه تراکتور، زمین در اختیار تیم فوتبال مس سونگون قرار گرفت و با تأخیر سوت آغاز بازی زده شد.

این مسابقه پرحاشیه با پیروزی یک بر صفر مس کرمان به پایان رسید. امید پورقنبری موفق شد برای میزبان گلزنی کند.

جدال تیم‌های آریواسلامشهر و فرد البرز پس از پایان ۹۰ دقیقه بدون گل به پایان رسید.

سایر دیدارهای این هفته فردا چهارشنبه برگزار می‌شود.