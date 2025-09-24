پخش زنده
هفت استاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جمع دو درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در این لیست نام حامد میرزایی، باقر فرهود،محمود سلامی، محسن ادیب حاجباقری،علیرضا میلاجردی، علی سبحانینسب و امیر قادری به چشم می خورد.
غلامعلی حمیدی با اشاره به اینکه فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان هر سال به همت دانشگاه استنفورد و بر اساس دادههای پایگاه اسکوپوس منتشر میشود، افزود: این رتبهبندی بر پایه شاخصهایی مانند تعداد مقالات، میزان استنادات، شاخص اچ (H-index) و کیفیت مجلات محل انتشار انجام میشود و تنها دو درصد از پژوهشگران جهان با بیشترین تأثیر علمی در حوزه تخصصی خود، در این لیست قرار میگیرند.
وی حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در این جمع را نماد برجستگی علمی آنان در عرصه بینالمللی دانست وگفت : این دستاورد مایه مباهات برای دانشگاه و جامعه علمی کشور است .