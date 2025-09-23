پخش زنده
استاندار ایلام گفت: ایجاد شغل باید ملموس و آثار آن در جامعه دیده شود؛ بنابراین ️آمارها باید واقعی باشند و آمار سازیها در این زمینه پذیرفتنی نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی عصر سهشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان ایلام اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسات ارائه گزارش و کسب موفقیتها برای فرد یا دستگاه خاص نیست؛ بلکه همه ما یک مجموعه واحد هستیم که باید در خصوص تحقق اهداف کلان، بهویژه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، گام برداریم.
وی با بیان اینکه ساماندهی امور و رفع مشکلات مردم وظیفه اصلی دستگاههای اجرایی و بانکی است، افزود: دغدغه اصلی جامعه مسائل اقتصادی، اشتغال و دریافت تسهیلات است و نباید اجازه داد؛ اختلافسلیقه میان دستگاهها و بانکها موجب نارضایتی مردم شود.
استاندار ایلام هنر یک مدیر را در حل مشکلات مردم دانست و گفت: باید رویکرد ما به جای عادیانگاری، مسئلهمحور و مبتنی بر راهکارهای علمی و ریشهای باشد؛ هرچند این نوع راهکارها زمانبر است؛ اما آثار پایدار و مطمئنی برجای خواهد گذاشت.
کرمی با اشاره به نامگذاری امسال بهعنوان «سرمایهگذاری برای تولید» خاطرنشان کرد: تولید، نیازمند سرمایه است و تأمین آن از مسیر بانکها و وامهای ضابطهمند امکانپذیر خواهد بود؛ ضمن اینکه آورده متقاضی و شاخصهای کارشناسی در این زمینه بسیار مهم است.
وی بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، دانشگاهی و فناوریهای نوین در برنامهریزیهای حوزه اشتغال تأکید کرد و افزود: دستگاههای اجرایی، برنامهریزی و بانکی باید با اتکا به دستاوردهای علمی و شاخصهای کمی و کیفی، در زمینه بهبود شاخصهایی، مانند رشد اقتصادی و کاهش تورم و بیکاری حرکت کنند.
به گفته کرمی، برخی شاخصها باید ارتقا و برخی کاهش یابند و برای این منظور، تشخیص درست مسیر و یافتن راهکار علمی ضروری است.
استاندار ایلام، مردمداری و شفافیت را از اصول بنیادین عملکرد مسئولان دانست و افزود: مردمداری تنها انجام کار نیست، بلکه احترام به اربابرجوع و تدبیر برای حل مشکل است و اگر دستگاهها با صداقت و شفافیت عمل کنند، مردم قدردان خواهند بود و از میزان نارضایتیها کاسته میشود.
وی از مدیران خواست جذب و تخصیص بهینه اعتبارات را در اولویت قرار دهند و اثرگذاری آن را در ایجاد اشتغال بهطور مستمر پایش کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام نیز در این نشست با تقدیر از دستاوردهای حوزه اشتغال و سرمایهگذاری، سال جاری را که از سوی مقام معظم رهبری به نام «تولید و سرمایهگذاری» نامگذاری شده است، فرصتی مهم برای جهش در این عرصهها دانست.
علی میرزاد با تأکید بر استفاده کامل از این ظرفیت برای تحقق اهداف اشتغال و سرمایهگذاری اظهار کرد: همه دستگاههای اجرایی موظفند تمامی توان خود را برای دستیابی به بهترین عملکرد در این حوزه بهکار گیرند.
به گفته وی، حدود ۱۸۰ ایستگاه فروش در مسیر پیادهروی اربعین ساماندهی و نمایشگاههای متعدد صنایع دستی برپا شد که ضمن مدیریت بهتر مسیر نسبت به سالهای گذشته، زمینهساز درآمدزایی برای فعالان این عرصه شد.
معاون اقتصادی استاندار از ایجاد ۱۲۰ غرفه و فرصت شغلی در حوزه صنایع دستی شش شهرستان خبر داد و این اقدام را گامی مثبت در اشتغالزایی دانست و از حمایتهای استاندار در این زمینه تقدیر کرد.