در جریان بازرسی‌های مشترک کارشناسان دفتر حراست و عوامل انتظامی استان، تعداد ۴۸ دستگاه ماینر که به طور غیرقانونی برق مصرف می‌کردند، شناسایی و توقیف شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در ادامه روند مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارزها، کارشناسان دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان قم با همکاری عوامل انتظامی استان و واحد اکیپ‌های عملیاتی اداره برق شهرستان کهک، موفق به کشف و جمع آوری تعداد ۴۸ دستگاه ماینر غیرقانونی دیگر در دو واحد باغ مسکونی و دامداری سطح استان شدند.

هم استانی‌های در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت‌های غیرقانونی مشابه، موضوع را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا از طریق وب‌سایت www.tavanir.org.ir/samaat اطلاع دهند.

افرادی که اطلاعات قابل استنادی درباره استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال ارائه دهند، بسته به میزان اهمیت گزارش خود، می‌توانند از یک میلیون تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی دریافت کنند.