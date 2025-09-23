به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در آستانه سالگرد شهادت سیدمقاومت شهید علامه سیدحسن نصرالله و تشدید جنایات رژیم صهیونیستی، راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر مردم انقلابی قم در محکومیت جنایات رژیم سفاک صهیونیستی و تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و شهدای جبهه مقاومت به ویژه سید مقاومت شهید علامه سیدحسن نصرالله جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴، پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه از مصلی قدس تا چهار راه شهداء برگزار می‌شود.