راهپیمایی جمعههای خشم و نصردرپی افزایش تجاوزات رژیم کودککش صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه جمعه ۴ مهر، پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در آستانه سالگرد شهادت سیدمقاومت شهید علامه سیدحسن نصرالله و تشدید جنایات رژیم صهیونیستی، راهپیمایی جمعههای خشم و نصر مردم انقلابی قم در محکومیت جنایات رژیم سفاک صهیونیستی و تجدید میثاق با آرمانهای والای انقلاب اسلامی و شهدای جبهه مقاومت به ویژه سید مقاومت شهید علامه سیدحسن نصرالله جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴، پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه از مصلی قدس تا چهار راه شهداء برگزار میشود.