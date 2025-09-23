مراسم تجلیل از قهرمانان کشتی کشورمان در رقابت های جهانی امشب (سه‌شنبه) با حضور قهرمانان این رشته، مسئولان و علاقمندان در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی در حال برگزاریست.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علاقمندان به رشته کشتی پس از قهرمانی تیم ملی آزاد و فرنگی کشورمان در رقابت‌های جهانی زاگرب برای تشویق و تقدیر از قهرمانان ملی خود در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی گرد هم آمده اند.

اعضای تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان به صورت همزمان وارد سالن محل برگزاری مراسم شدند. این حضور با استقبال جالب توجه علاقمندان به کشتی در سالن ۱۲ هزار نفری همراه شد.

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در این مراسم گفت: تازه کار ما شروع شده و بچه‌ها از چند روز دیگر در اردوها حاضر می‌شوند. سال بعد جهانی بزرگسالان در بحرین و برای دو سال بعد از آن نیز در آمریکا برگزار می‌شود. بچه‌های موشکی و هوا فضا نشان دادند می‌شود کار کرد و کشتی نیز این را نشان داد.