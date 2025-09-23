پخش زنده
مراسم تجلیل از قهرمانان کشتی کشورمان در رقابت های جهانی امشب (سهشنبه) با حضور قهرمانان این رشته، مسئولان و علاقمندان در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی در حال برگزاریست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علاقمندان به رشته کشتی پس از قهرمانی تیم ملی آزاد و فرنگی کشورمان در رقابتهای جهانی زاگرب برای تشویق و تقدیر از قهرمانان ملی خود در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی گرد هم آمده اند.
اعضای تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان به صورت همزمان وارد سالن محل برگزاری مراسم شدند. این حضور با استقبال جالب توجه علاقمندان به کشتی در سالن ۱۲ هزار نفری همراه شد.
وی با اشاره به اینکه نگاه به نتایج دیدارهای مقدماتی تیم ملی فوتبال نکنید، ادامه داد: مطمئن باشید فوتبال ما در جام جهانی میدرخشد و نتایج خوبی میگیرند. بچهها در مسابقات مهم نتایج خوب میگیرند.
رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به درخشش ملیپوشان کشتی، اظهار داشت: کسب ۱۵ مدال جهانی در ۲۰ وزن بیسابقه است، اینکه برای اولین بار در تاریخ تیمهای آزاد و فرنگی ما به صورت همزمان قهرمان جهان شدند. امیدوارم مردم دعا کنند نتایج باز هم بهتر شود.
وی با انتقاد از برخی حاشیهسازیها، گفت: یکسری افراد در فضای مجاری زیادند و همانطور که ما را ۶ سال زدند دنبال بهانه هستند تا باز هم علیه ما مطلب بزنند.
امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران، گفت: به نمایندگی از دولت در این مراسم حضور دارم و از افتخارآفرینی کشتیگیران کشورمان خیلی خوشحال شدم.
وی افزود: عملکرد تیمهای ورزشی مختلف که مدالآوری میکنند و پرچم کشورمان را بالا میبرند یک دفاع نرم در مقابل هجمههای فرهنگی دشمن است.
نصیرزاده با اشاره به اینکه این پیروزیها خیلی ارزش دارد، افزود: عدد و رقم نمیتوان برای این افتخار آفرینان گذاشت، با افتخارآفرینیها دل مردم شاد شد و مردم ایران هر جا بروند سرشان بالاست.
وزیر دفاع درباره اراده دولت برای حمایت از قهرمانان، خاطرنشان کرد: برگزاری این جشن در دولت مطرح و قرار شد برگزار شود، مسئولان در سطوح بالا به این مسائل اهمیت میدهند. پیام مقام معظم رهبری، پیام رئیسجمهور و سرا قوا نشان از اهمیت افتخارآفرینی ورزشکاران کشورمان دارد.
اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان با تمجید از موفقیت بزرگ کشتی گیران آزاد و فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی گفت: اول اینکه این اتفاق بزرگ و خوشایند با اقتدار صورت گرفت. کشتی آزاد ایران بعد از ۱۲ سال بر بام دنیا ایستاد و کشتی فرنگی نیز پس از ۱۱ سال به مقام قهرمانی جهان رسید.
شروین اسبقیان ادامه داد: بُعد دیگر این بود کشتی فرنگی و آزاد به صورت همزمان اول شدند و این افتخار برای اولین بار صورت گرفت. قهرمانان سرافراز ایران از بعد ارزشی نیز نمونه بودند و اقداماتی انجام دادند که تحسین رهبر معظم انقلاب اسلامی را در پی داشت.
معاون وزیر ورزش در ادامه اظهار داشت: رهبر انقلاب نیز پیروزیهای اعجاببرانگیز این قهرمانان را با تعبیر کلمه اعجاببرانگیز ستودند و هم بعد از این موفقیتها رفتارهای ارزشمند و فرهنگیشان را مورد ستایش قرار دادند.
مهدی تاج هم در حاشیه جشن تجلیل از قهرمانان کشتی اظهار کرد: خودم خیلی خوشحال هستم که توانستم در جشن قهرمانان کشتی شرکت کنم و این حضور برای من یک افتخار بزرگ بود.
وی افزود: وقتی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میادین بینالمللی بالا میرود یک افتخار بزرگ محسوب میشود، مهم نیست که این افتخار توسط چه کسی و چه رشته ورزشی به اهتزاز در میآید مهم آن است که وقتی پرچم مقدس ایران بالا میرود وطندوستان خوشحال میشوند.
رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: صعود ایران به بزرگترین و مهمترین رویداد فوتبالی جهان خودش یک توفیق بزرگ است، همین که همواره جز کشورهایی هستیم که در جام جهانی حاضر میشویم، خیلی خوب است.
مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی هم که در آیین تجلیل قهرمانان کشتی کشورمان حاضر شده بود گفت: در عرصه ورزش به لطف خدا همه رشتههای ورزشی ما جلودار هستند و مقام کسب میکنند. امروز کشتی و قهرمانان ما در این مقطع که مصادف با هفته دفاع مقدس است یک پیروزی بزرگ را با کسب این قهرمانیها رقم زدند و افتخاری بزرگ را برای ایران کسب کردند.
وی افزود: میدان ورزش میدان جنگ است و ما میتوانیم در عرصههای بینالمللی بدرخشیم و پرچم ایران را بالا ببریم. در فدراسیون تیراندازی ما ۱۹۰ مدال رنگارنگ داریم که ۴۵ تا از آنها المپیکیست. الحمدالله همین امشب تیم ملی ما به هندوستان اعزام شدند و در قزاقستان نیز ۱۷ مدال کسب کردند. تیراندازی یک ورزشی است که در دین ما توصیه شده و باید بتوانیم ایران را در قله فتح و پیروزی قرار دهیم.