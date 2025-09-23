پخش زنده
سومین شب رقابتهای فوتسال جام شهدای مقاومت و جنگ تحمیلی 12 روزه امشب با دو بازی در سالن ورزشی حضرت علی اکبر (ع) قم پیگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در دیدار نخست شب سوم جام شهدای مقاومت، تیمهای فستفود باما و امور مالیاتی با هم رقابت کردند که در پایان، این مسابقه ۵ بر ۲ به سود امور مالیاتی پایان یافت.
تیم نوسازی مدارس نیز با عملکردی برتر موفق شد تیم بانک سپه را با نتیجه ۷ بر ۵ شکست دهد و جایگاه خود را در جدول ردهبندی گروه تثبیت کند.
رقابتهای جام شهدای مقاومت با حضور ۱۰ تیم در قالب دو گروه در حال برگزاری است.
این مسابقات با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت و دفاع مقدس اخیر و ایجاد شور و نشاط ورزشی در میان جوانان برگزار میشود.