روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، طرح اعطای اعتبار خرید به گردشگران و ساکنان، تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این طرح که از ابتدای شهریور در کیش آغاز شد و با استقبال چشمگیر شهروندان و گردشگران مواجه شد براساس مفاد طرح، دارندگان کارت‌های بانکی بانک عامل می‌توانند از اعتبار خرید تا سقف ۱۵ میلیون تومان برخوردار شوند و بازپرداخت آن را در قالب اقساط شش‌ماهه پرداخت کنند.

تمدید این طرح با هدف تسهیل دسترسی به خدمات مالی نوین، ارتقای سطح رفاه اقتصادی و تشویق به خرید و مصرف در مراکز تجاری و خدماتی کیش انجام شده است.

سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها همسو با سیاست‌های کلان سازمان برای تقویت جایگاه کیش به عنوان قطب گردشگری و تجاری کشور است و استمرار آن در آینده نیز با همکاری بانک‌ها و نهاد‌های مالی پیشرو دنبال خواهد شد.