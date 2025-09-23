پخش زنده
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، طرح اعطای اعتبار خرید به گردشگران و ساکنان، تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این طرح که از ابتدای شهریور در کیش آغاز شد و با استقبال چشمگیر شهروندان و گردشگران مواجه شد براساس مفاد طرح، دارندگان کارتهای بانکی بانک عامل میتوانند از اعتبار خرید تا سقف ۱۵ میلیون تومان برخوردار شوند و بازپرداخت آن را در قالب اقساط ششماهه پرداخت کنند.
تمدید این طرح با هدف تسهیل دسترسی به خدمات مالی نوین، ارتقای سطح رفاه اقتصادی و تشویق به خرید و مصرف در مراکز تجاری و خدماتی کیش انجام شده است.
سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد: اجرای این برنامهها همسو با سیاستهای کلان سازمان برای تقویت جایگاه کیش به عنوان قطب گردشگری و تجاری کشور است و استمرار آن در آینده نیز با همکاری بانکها و نهادهای مالی پیشرو دنبال خواهد شد.