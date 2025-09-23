رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین اعلام کرد: این دانشگاه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، با معرفی برنامه‌ها و رشته‌های نوآورانه خود، پذیرای دانشجویان علاقه‌مند است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدمهدی ابطحی، با اشاره به اینکه این دانشگاه با الگوبرداری از دانشگاه‌های نسل چهارم جهان، بر پذیرش دانشجو بر اساس نیاز واقعی صنعت و جامعه تمرکز دارد، تأکید کرد: دانشگاه به عنوان پلی میان دانش، مهارت‌آموزی، صنعت و جامعه عمل می‌کند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان به مهم‌ترین نوآوری‌ها و اقدامات برای سال تحصیلی پیش رو اشاره و بیان کرد: دانشگاه ابتدا تضمین اشتغال ایجاد کرده و سپس اقدام به راه‌اندازی رشته می‌کند تا از تناسب رشته‌ها با نیازهای واقعی جامعه اطمینان حاصل شود.

وی برگزاری کلاس‌ها در محیط واقعی صنعت و تربیت دانشجو با نیازهای واقعی صنعت را از جمله نوآوری‌های این دانشگاه برشمرد.

ابطحی افزود : با همکاری نهادهایی مانند مرکز هلال احمر، نیازهای واقعی جامعه شناسایی شده و رشته‌های مرتبط برای رفع این نیازها ایجاد می‌گردند.

او از اضافه شدن رشته‌های موسیقی، طراحی و گریم (در حوزه هنر) و طراحی و دوخت به مقاطع کاردانی و کارشناسی خبر داد و گفت این اقدام، نیاز دانشجویانی که پیش از این مجبور به خروج از استان برای تحصیل در این رشته‌ها بودند را برطرف می‌کند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در خصوص هزینه‌های تحصیل اعلام کرد: این هزینه‌ها بسیار پایین و بر اساس نرخ مصوب است، به طوری که شهریه هر ترم حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان (بسته به رشته و مرکز) می‌باشد.

او تأکید کرد: هدف اصلی دانشگاه، تامین نیروی انسانی مورد نیاز صنعت و جامعه است و نه کسب درآمد اقتصادی.

ابطحی همچنین از استقبال بسیار خوب از ثبت‌نام برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: این روند تا سوم مهرماه ادامه دارد. وی افزود که در حال حاضر حدود ۳۱۰۰ دانشجو در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند و پیش‌بینی می‌شود آمار ثبت‌نام امسال با توجه به استقبال، افزایش یابد.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاع از شرایط و مراحل ثبت‌نام به وب‌سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس **`ued.ac.ir`** مراجعه نمایند.