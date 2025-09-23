پخش زنده
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،اولین نشست مربوط به هم اندیشی مجمع نمایندگان استان با اداره ثبت اسناد و رییس کل دادگستری استان بود که مشکلات قانون الزام و ثبت رسمی معاملات اموال منقول و غیر منقول بررسی شد .
دیدار با مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان از دیگر برنامه های مجمع نمایندگان بود .
در این نشست، مجید دوستعلی و شخباز حسنپور (نمایندگان مردم کرمان و راور)، احمد محمدیانارکی (نماینده رفسنجان و انار)، موسی غضنفرآبادی (نماینده شرق استان)، محمد معتمدیزاده (نماینده سیرجان و بردسیر)، غلامرضا نویدی (نماینده شهربابک)، یاسر سلیمانی (نماینده بافت، رابر و ارزوئیه) و عبدالحسین همتیسراپرده (نماینده زرند و کوهبنان) حضور داشتند.
نمایندگان در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان بر ارتقای کیفیت محتوا در همه حوزههای اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و گردشگری تأکید کردند و خواستار ارائه گزارشی تصویری، روشن و بدون تعارف از وضعیت استان شدند.
به گفته آنان، صدا و سیما از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات استان قرار دارد و میتواند بازتابدهنده واقعی دغدغههای مردم در سطح ملی به مجمع نمایندگان استان باشد.
عماد محمدی مدیر کل صدا و سیما مرکز کرمان نیز گفت: رسانه ملی بازوی مهم امنیت پایدار و فرهنگسازی است و مرکز کرمان در این مسیر با اجرای طرحهای ملی مانند ایرانجان و آغاز روند اچدیسازی، تلاش میکند ظرفیتهای استان را بهخوبی معرفی کند.
دیدار با مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانک های استان از دیگر برنامه های مجمع نمایندگان بود.