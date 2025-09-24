پخش زنده
استاندار لرستان از تسهیل شرایط سرمایهگذاری چینیها در طرحهای پیشران توسعه استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان امشب و در بازگشت از سفر کاری چندروزه به کشور چین در محل استانداری لرستان، اظهار کرد: با پیگیریهای صورتگرفته برای جذب سرمایهگذار، امکان سرمایهگذاری چینیها در قالب فاینانس، تأمین تکنولوژی و فناوری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مثبتی نیز در این زمینه حاصل شد.
سید سعید شاهرخی؛ با اشاره به رویکرد اصلی این سفر برای جذب سرمایهگذار، گفت: در همین راستا روز گذشته با سفیر ایران در کشور چین و وزیر کشور سابق نیز گفتوگوهایی در تشریح این سفر داشتیم که بهواسطه اشراف کامل به پروژهها و نیازهای استانها، برای تأمین فاینانس و اجرای برخی پروژههای پیشران، اولویتدار و مهم استان، قول مساعد داده شد.
شاهرخی افزود: سرمایهگذاران حاضر در این سفر نیز با فرصتهای جدید تکنولوژیکی در چین برای پیشبرد پروژههای در دست اجرا، آشنا و مقرر شد رایزنان اقتصادی ما در چین نیز این پروژهها را برای جذب سرمایهگذار پشتیبانی کنند.
استاندار لرستان تصریح کرد: پروژههای فاخری پیشبینی شده که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، قابلیتهای صادراتی و ارزآوری دارند.
وی گفت: این پروژهها شامل چند طرح شاخص در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت هستند که برخی از آنها در ماههای آینده، وارد فاز اجرایی میشوند.
شاهرخی تصریح کرد: امیدواریم شرایط سیاسی، اقتصادی پیش رو؛ زمینههای مطلوبی برای پیشبرد سریع این پروژهها فراهم نماید.
استاندار لرستان ضمن تأکید بر نقشآفرینی اتاق بازرگانی برای فعالیت بیشتر بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی گفت: جذب تکنولوژی جدید و سرمایهگذاری خارجی یکی از ضرورتهای توسعه اقتصادی استان است.