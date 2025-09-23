صدور جریمه بیش از ۳۷ میلیارد تومانی برای صنوف متخلف در میانه
فرماندار میانه گفت:در شش ماهه نخست امسال بیش از ۳۷ میلیارد تومان برای صنوف متخلف این شهرستان توسط تعزیرات جریمه صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،محمدرضا مشایخی با اشاره به ۵۲۵ بازدید صنفی و ۱۳۶۶ بازرسی صورت گرفته از صنوف شهرستان میانه ضمن تاکید بر افزایش نظارتها و اکیپهای هماهنگ بازرسی گفت:برای متخلفان جریمه بیش از ۳۷ میلیارد تومانی توسط تعزیرات در شش ماهه نخست امسال ثبت شد و بیشتر تخلفها در حوزه گرانفروشی، فروش کالا خارج از شبکه توزیع، احتکار عدم درج قیمت و صدور فاکتور بوده است که نیازمند افزایش بازرسیها است.
مشایخی گفت: آمارها ملاک نیست بلکه وضعیت بازار در عمل باید ملموس باشد و امروز فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه کسب قابل قبول نیست و باید همه صنوف تابع مقررات باشند.
وی با اشاره به کمبود شیرخشک در شهرستان میانه به ادارات صمت و شبکه بهداشت دستور داد نسبت به رفع کمبود شیرخشک از مبادی فرادستی اقدام کنند تا مردم دغدغهای در این زمینه نداشته باشند.