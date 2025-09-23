به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمدرضا مشایخی با اشاره به ۵۲۵ بازدید صنفی و ۱۳۶۶ بازرسی صورت گرفته از صنوف شهرستان میانه ضمن تاکید بر افزایش نظارت‌ها و اکیپ‌های هماهنگ بازرسی گفت:برای متخلفان جریمه بیش از ۳۷ میلیارد تومانی توسط تعزیرات در شش ماهه نخست امسال ثبت شد و بیشتر تخلف‌ها در حوزه گرانفروشی، فروش کالا خارج از شبکه توزیع، احتکار عدم درج قیمت و صدور فاکتور بوده است که نیازمند افزایش بازرسی‌ها است.

مشایخی گفت: آمار‌ها ملاک نیست بلکه وضعیت بازار در عمل باید ملموس باشد و امروز فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه کسب قابل قبول نیست و باید همه صنوف تابع مقررات باشند.

وی با اشاره به کمبود شیرخشک در شهرستان میانه به ادارات صمت و شبکه بهداشت دستور داد نسبت به رفع کمبود شیرخشک از مبادی فرادستی اقدام کنند تا مردم دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند.