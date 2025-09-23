به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فهرست دو درصد دانشمندان پراستناد جهان در سال ۲۰۲۵ براساس ارزیابی‌های انجام شده در دانشگاه استنفورد بر مبنای شاخص‌های شناخته شده و اطلاعات مندرج در اسکوپوس منتشر شد.

این فهرست، عملکرد استنادی نویسندگان را از لحاظ نمره شاخص استنادی مرکب آنان در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۴ در ۲۲ حوزه موضوعی اصلی و ۱۷۴ حوزه فرعی تحلیل کرده است.

بر این اساس پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان در دو فهرست ۲ درصد دانشمندان پر استناد بر اساس عملکرد طول دوره فعالیت (۹ پژوهشگر از دانشگاه شهرکرد) و فهرست ۲ درصد دانشمندان پراستناد براساس عملکرد یکساله (۱۴ پژوهشگراز دانشگاه شهرکرد) معرفی شده‌اند و بر اساس این ارزیابی تعداد ۱۶ عضو پژوهشگر از دانشگاه شهرکرد در این فهرست قرار گرفت.

شاخص طول دوره فعالیت (Career-long) به عملکرد علمی پژوهشگر در کل دوران حرفه‌ای ایشان اشاره دارد و تعداد کل استنادات دریافت‌شده توسط مقالات پژوهشگر را تا پایان سال ۲۰۲۴ در بر می‌گیرد.

این شاخص معیار‌هایی همچون تعداد استنادها، شاخص و سهم پژوهشگر در مقالات مشترک را ارزیابی می‌کند. شاخص یکساله (Single-year) تمرکز خود را بر استنادات دریافتی مقالات در یکسال میلادی مشخص قرار می‌دهد. در گزارش اخیر، استنادات دریافت‌شده در سال ۲۰۲۴ مبنای رتبه‌بندی بوده که نشان‌دهنده اثرگذاری علمی به‌روز و توانایی پژوهشگر در تولید دانش نوین است.

یاسر کیانی استاد تمام مهندسی مکانیک- جامدات (دانشکده فنی و مهندسی)، فایز رئیسی استاد تمام رشته علوم و مهندسی خاک (دانشکده کشاورزی)، مرتضی بیاره استاد تمام رشته مهندسی مکانیک-سیالات (دانشکده فنی و مهندسی)، یعقوب طادی استاد تمام رشته مهندسی مکانیک-جامدات (دانشکده فنی و مهندسی)، دکتر بهزاد قاسمی استاد تمام رشته مهندسی مکانیک-سیالات (دانشکده فنی و مهندسی)، عزیزاله فلاح استاد تمام رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی (دانشکده دامپزشکی)، حمزه کیانی دانشیار رشته شیمی دانشکده علوم پایه، دکتر افراسیاب رییسی استاد تمام رشته مهندسی مکانیک-سیالات (دانشکده فنی و مهندسی)، هادی آروین استاد تمام رشته مهندسی مکانیک-جامدات (دانشکده فنی و مهندسی)، افشین احمدی ندوشن استاد تمام رشته مهندسی مکانیک-سیالات (دانشکده فنی و مهندسی)، دکتر احمد کیوانی دانشیار رشته مهندسی متالورژی و مواد (دانشکده فنی و مهندسی)، صادق فرهادیان استادیار رشته بیوشیمی دانشکده علوم پایه، دکتر فریبرز خواجعلی استاد تمام رشته مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی و محمدرضا بقولی زاده فارغ التحصل کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک –تبدیل انرژی (دانشکده فنی و مهندسی)، ۱۴ پژوهشگر از دانشگاه شهرکرد در شمار پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ معرفی شده‌اند.