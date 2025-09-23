به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فهرست دو درصد دانشمندان پراستناد جهان در سال ۲۰۲۵ براساس ارزیابی‌های انجام شده در دانشگاه استنفورد بر مبنای شاخص‌های شناخته شده و اطلاعات مندرج در اسکوپوس منتشر شد.

این فهرست، عملکرد استنادی نویسندگان را از لحاظ نمره شاخص استنادی مرکب آنان در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۴ در ۲۲ حوزه موضوعی اصلی و ۱۷۴ حوزه فرعی تحلیل کرده است.

بر این اساس پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان در دو فهرست ۲ درصد دانشمندان پر استناد بر اساس عملکرد طول دوره فعالیت (۹ پژوهشگر از دانشگاه شهرکرد) و فهرست ۲ درصد دانشمندان پراستناد براساس عملکرد یکساله (۱۴ پژوهشگراز دانشگاه شهرکرد) معرفی شده‌اند و بر اساس این ارزیابی تعداد ۱۶ عضو پژوهشگر از دانشگاه شهرکرد در این فهرست قرار گرفت.

شاخص طول دوره فعالیت (Career-long) به عملکرد علمی پژوهشگر در کل دوران حرفه‌ای ایشان اشاره دارد و تعداد کل استنادات دریافت‌شده توسط مقالات پژوهشگر را تا پایان سال ۲۰۲۴ در بر می‌گیرد. این شاخص معیار‌هایی همچون تعداد استنادها، شاخص h و سهم پژوهشگر در مقالات مشترک را ارزیابی می‌کند.

شاخص یکساله (Single-year) تمرکز خود را بر استنادات دریافتی مقالات در یکسال میلادی مشخص قرار می‌دهد. در گزارش اخیر، استنادات دریافت‌شده در سال ۲۰۲۴ مبنای رتبه‌بندی بوده که نشان‌دهنده اثرگذاری علمی به‌روز و توانایی پژوهشگر در تولید دانش نوین است