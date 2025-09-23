معاونت خبر صداوسیمای مازندران در ابتکاری متفاوت، فرصتی فراهم کرد تا یک دانش‌آموز نوجوان در قامت گوینده خبر، روایتگر بازگشایی مدارس باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در اقدامی متفاوت و همزمان با آغاز سال تحصیلی، مانا عبدی، دانش‌آموز خبرنگار در جایگاه گوینده خبر نشست و بخش خبری ساعت ۲۰ را در قاب صداوسیمای مازندران اجرا کرد.

این اقدام ابتکاری معاونت خبر صداوسیما در روز بازگشایی مدارس، با هدف بازنمایی شور مهر از زبان نسل نوجوان انجام شد تا روایت این جشن ملی از نگاه دانش‌آموزان به مخاطبان ارائه شود.

در این بخش خبری، علاوه بر انعکاس حال و هوای بازگشایی مدارس در استان، تازه‌ترین آمار و جزئیات مربوط به آمادگی مدارس مازندران برای سال تحصیلی جدید نیز ارائه شد.