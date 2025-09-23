پسران کمتر از ۱۷ سال هندبال ایران با پیروزی پرگل مقابل بحرین و راهیابی به فینال قهرمانی آسیا، سهمیه جهانی را کسب کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال پسران ایران امشب سه شنبه ۱ مهرماه در مرحله نیمه نهایی نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا به مصاف تیم بحرین رفت و یکبار دیگر مقتدرانه به پیروزی رسید تا علاوه بر راهیابی به دیدار پایانی این رقابت‌ها یکی از دو تیمی باشد که سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را در این رده سنی کسب می‌کند.

پسران کشورمان در همان دقایق نخست این بازی قدرت و هماهنگی خود را به حریف دیکته کردند و تا دقیقه ۱۱ بازی با نتیجه ۷ به ۱ تیم برتر میدان بودند.

این روند با واکنش های درخشان مهرشاد منصوری درون دروازه و خط حمله سریع و یکدست ادامه یافت تا نیمه نخست با نتیجه غافلگیرانه ۱۷ به ۷ به سود ایران به پایان برسد.

بازی درخشان تیم ایران در نیمه دوم نیز ادامه پیدا کرد و بحرین حرفی برای گفتن نداشت تا در نهایت این نیمه با حساب ۳۷ به ۱۹ به سود بازیکنان کشورمان به پایان برسد.

تیم ایران با این پیروزی حریف کره‌جنوبی در فینال شدند. کره در بازی نیمه‌نهایی این رقابت‌ها ۳۵-۳۶ قطر را شکست داد و راهی فینال شد و جواز رقابت‌های جهانی را هم کسب کرد.

پسران کشورمان در دور مقدماتی با نتیجه ۲۵-۳۱ کره‌جنوبی را شکست داده بودند.

گفتنی است؛ تیم هندبال ایران با سه پیروزی در دور مقدماتی مقابل مالدیو، سوریه و کره‌جنوبی، به‌عنوان صدرنشین گروه D راهی دور دوم شد و در این مرحله با کویت، اردن و قطر همگروه شد.

ایران در این مرحله نیز سه پیروزی پیاپی مقابل کویت، اردن و قطر کسب کرد و باز هم صدرنشین گروهش شد و راهی دور نیمه‌نهایی شد تا با بحرین بازی کند.

دیدار پایانی مسابقات هندبال قهرمانی کمتر از ۱۷ سال آسیا روز پنجشنبه، ۳ مهر، برگزار می‌شود.