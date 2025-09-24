بدرقه فرزندان شهید مدافع وطن به مدرسه در بناب
فرزندان شهید مدافع وطن سرهنگ بهمن مرندی با همراهی فرماندهان نیروی انتظامی شهرهای بناب و ملکان راهی مدرسه شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید فرماندهان نیروی انتظامی شهرهای بناب و ملکان در قالب یک طرح فرهنگی فرزندان پسر و دختر شهید مدافع وطن انتظامی استان آذربایجان شرقی سرهنگ بهمن مرندی را از منزل به کلاس درس بدرقه و مورد استقبال کادر مدرسه و دانش آموزان قرار گرفتند.
گفتنی است شهید مدافع وطن سرهنگ بهمن مرندی در جریان مقابله با مخلان نظم و امنیت قاچاقچیان در شهرستان ملکان به شهادت رسید به شهرستان بناب در روستای خانه برق منتقل و به خاک سپرده شد.