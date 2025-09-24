به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار علی محمد نائینی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در ابتدای سخنان خود، هفته دفاع مقدس را تبریک گفت و یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای دو جنگ تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه را گرامی داشت.

وی همچنین با تبریک پیروزی‌ها و افتخارات اخیر در حوزه ورزش کشور به ویژه در رشته کشتی و با تبریک بازگشایی مدارس افزود: دانش آموزان در دوران دفاع مقدس نقش بسیار اساسی داشتند، ۵۵۰ هزار دانش آموز در مراحل مختلف داریم که در جنگ شرکت کرده‌اند، ۳۶ هزار شهید دانش آموز یعنی یک پنجم شهدای دوران جنگ، دانش آموز بودند و بخش قابل توجهی از قدرت مردمی ما در میدان‌های رزم در دوران دفاع مقدس، قدرت نیروی جوان و نوجوان ما در دوران دفاع مقدس بود.

سردار نائینی با اشاره به نقش بی بدیل امام راحل در دوران دفاع مقدس هشت ساله و نقش بی بدیل فرمانده کل قوا در دفاع مقدس دوازده روزه اضافه کرد: قطعاً آن چیزی که در جنگ ۱۲ روزه تجربه شد در عرصه‌های مختلف در حوزه بازدارندگی در حوزه قدرت یابی چه در عرصه‌های تهاجمی چه در عرصه‌های پدافندی و چه در عرصه تجهیزات نیروی انسانی لجستیک جنگ و ابعاد مختلف تاب آوری اجتماعی و اقتصادی و روانی جامعه بخش زیادی برگرفته از تجربه آن ۸ سال جنگ تحمیلی بود. در فاصله پایان جنگ ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه که حدود ۳۶ سال است، نیروی مسلح ما دو ماموریت اساسی برای خودش داشت ماموریت اولش این بود که قدرت دفاعی را به سطحی برساند که جنگ نشود دوم اینکه این قدرت بازدارنده در سطحی قرار بگیرد که اگر جنگ شد در جنگ دشمن را شکست بدهد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه ۸ سال دفاع مقدس برای ما فرصت‌های فراوانی تولید کرد، گفت: در طول این ۳۶ سال یک لحظه از آمادگی‌های دفاعی غفلت نشده و دائم روی آمادگی‌های دفاعی کار شد. شهیدان بزرگواری که در جنگ ۱۲ روزه توفیق شهادت داشتند در قدرت افزایی، نقش بسیار تعیین کننده و اساسی داشتند. آن‌ها برآورد درست از تهدید و آرایش نسبت به دشمن داشتند و جنگ را جدی گرفته بودندو متناسب با آن قدرت ساختند. مثلاً شهید رشید یا شهید سلامی و شهید باقری، ده‌ها مورد بازی جنگ در سناریو‌های مختلف را در هوافضا در دریایی و در بخش‌های مختلف نیرو‌های مسلح تمرین کردند.

سردار نائینی افزود: با رزمایش‌های اقتداری که در حوزه‌های مختلف فناوری، تجهیزات و سایبری در سال‌های متمادی انجام شد در ابعاد مختلف، قدرت و آمادگی‌های نیرو‌های انسانی را افزایش دادیم. تمام آن چیزی که در حوزه قدرت‌یابی شکل گرفت حاصل تجربه دفاع مقدس ۸ ساله و حاصل تجربه جبهه مقاومت بزرگ است.

وی ادامه داد: قدرت نیرو‌های مسلح و مجاهدت ‌های شبانه روزی فرماندهان و نسل جوان در بدنه نیرو‌های مسلح موجب شکست رژیم صهیونیستی در دفاع مقدس ۱۲ روزه شد. اکثر این نیرو‌ها در بدنه بسیج مردمی نقش اصلی در آموزش و سازماندهی دارند اکثراً متولدین دهه ۶۰ هستند و قدرت اصلی و شالوده اصلی قدرت دست همین نیروی جوان، خلاق، مومن و با ایمان است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به برخی از تفاوت‌های عملیات وعده صادق ۳ با وعده صادق ۱ و ۲ گفت: وعده صادق ۱ و ۲ یک موج عملیات در پاسخ به یک تعرض بود، اما در وعده صادق ۳ وقتی وارد عمل شدیم زمانی بود که دشمن یک تهاجم پرشدت غافلگیر کننده داشت. اما نیرو‌های مسلح ما، چون استحکام داشتند و از قبل کار کرده و برای جنگ کاملاً آماده بودند و تمام طرح‌های دفاعی از قبل بررسی و تصویب شده بود، بلافاصله یک ساعت بعد از تهاجم اولیه دشمن، برای عملیات آماده بودند، اما تمهید شد چند ساعت بعد، این عملیات شروع شد.

سردار نائینی افزود: عملیات وعده صادق ۳ ضربه قاطع بود در شکل طرح‌ریزی در نوع اجرای این طرح عملیات یعنی عملیات در ۱۲ روز در ۲۲ موج عملیاتی که هر موجش ساعت‌های شلیک و نوع موشک‌ها و اهدافش متفاوت است به گونه‌ای که دشمن را دچار استیصال کرد. از روز پنجم جنگ، دشمن دیگر کاملاً دچار استیصال شده بود دشمن در طول جنگ ما در بیانیه سوم و چهارم این را اعلام کردیم گفتیم نوع طرح‌ریزی این عملیات و اجرای این عملیات به گونه‌ای است که دشمن دائماً صدای آژیر و پناهگاه و فرار را تجربه خواهد کرد همینطور هم بود، یعنی از روز پنجم به بعد محاسبات دشمن تغییر کرد تا روز پنجم، دشمن رجزخوانی می‌کرد اطمینان هم داشت به پیروزیش یعنی مطمئن بود. دشمن یک طرح عملیاتی چند مرحله‌ای داشت، پیش نیاز عملیات اصلی دشمن که شورش و به هم ریختن داخل کشور و بعد تجزیه کشور و براندازی بود، پیش نیاز زدن مؤلفه‌های اقتدار بود، اما عملیات اصلیش دل بستن به مردم بود که مردم بیایند کار را تمام کنند، البته مردم آمدند و کار دشمن را تمام کردند.

وی به برخی از عوامل پیروزی کشورمان در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و ادامه داد: اولین عامل، نصرت الهی است یعنی مدیریت اصلی تحولات در دوره‌های مختلف انقلاب اسلامی در اراده الهی بوده و نقش بعدی رو رهبری انقلاب دارد

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نقش برجسته و بی بدیل رهبر انقلاب در دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: حضرت آقا چند تا کار اساسی روی این جنگ انجام دادند و نقش برجسته‌ای داشتند، مهم‌ترین نقش ایشان فرماندهی جنگ است. مستقیما فرماندهی جنگ را بر عهده داشتند و با فرماندهان ارتباط داشتند و طرح‌های عملیاتی را از قبل بررسی و تصویب کرده بودند ، روی آمادگی های نظامی بسیار اهتمام داشتند.

سردار نائینی ادامه داد: جنگ هشت ساله جنگ نظامی زمینی و نیروی انسانی محور بود اما جنگ اخیر، جنگ ترکیبی بود، بخش زیادی جنگ روانی و شناختی بود، مدیریت فضای اجتماعی جامعه بسیار اهمیت داشت. کار دوم حضرت آقا، مدیریت فضای اجتماعی جامعه بود و کار سوم حضرت آقا این بود که با آن سه تا برنامه گفتگوی تلویزیونی که داشتند، روایت پیروزی را به دست گرفتتند. یعنی ایشان هم روحیه رزمنده در خط و هم روحیه ملی را حفظ کردند و هم با عملیات روانی دشمن مقابله کردند. این نقش بسیار بی بدیل است و همین حس را هم مردم نسبت به جایگاه رهبری داشتند، در هر دو جنگ نقش رهبری، نقش بسیار برجسته بود.

وی سومین عامل پیروزی را بعد از نصرت الهی و رهبری، مردم دانست و افزود: مولفه اصلی قدرت ما در طول جنگ هشت ساله، مردم بودند که قدرت ساز بودند و میدان جنگ هشت ساله را اداره می‌کردند. مردم از آن جنگ پشتیبانی می‌کردند و هشتاد درصد توان رزم مان در طول دفاع مقدس مربوط به نیروی مردمی بسیج است. هشتاد درصد موفقیت‌های ما در کنار توانمندی‌های نیروی انسانی ارتش، سپاه و سایر مجموعه‌هایی که در جنگ کمک کردند، جهاد سازندگی آن جوهر اصلی قدرت انسانی ما نیروی مردمی بسیج بود. در جنگ اخیر هم همین جور و اعتماد به نفس به رزمنده در خط داد، آن چیزی که اقتدار تولید کرد، حفظ فضای اجتماعی و روانی و پایداری اقتصادی و روانی در جامعه بود.

۸۰ درصد مردم، بعد از جنگ ۱۲ روزه، حس پیروزی داشتند

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مردم از روز اول در کنار هم بودند , انسجام داشتند، بین مردم، دولت و نیرو‌های مسلح این انسجام کامل و بی نظیر بود. علاوه بر این‌ها حس پیروزی داشتند، به بازدارندگی اعتقاد داشتند، قدرت کشور را قدرت مطمئن و کاملا بازدارنده می‌دانند. اطمینان داشتند، هشتاد درصد مردم ایران اعتقاد داشتند که قدرت ایران بازدارنده است و رژیم صهیونیستی شکست خواهد خورد. بعد از جنگ هم همین روایت، روایت غالب، روایت یک پیروزی ایران است و این روایت در سطح جهان عددش شصت درصدست، در منطقه نزدیک هشتاد درصد و در ایران بالای هشتاد درصد بوده است. بزرگترین دستاورد، وجود همین حس پیروزی در مردم است.

سردار نائینی افزود: محاسبه دشمن همیشه غلط بوده است، دشمن یک نارضایتی و یک اعتراض می‌بیند نسبت به بخشی از ناکارآمدی‌ها و دلخوری‌هایی دارد و ضعف‌هایی هم در کشورست که ما نظام حکمرانی مان در بخش‌های مختلف اجرایی مشکلاتی داریم و به طور طبیعی انتقاد و اعتراض است و برآورد دشمن این بود که این اعتراضات و انتقادات معناش این است که مردم از نظام فاصله گرفتند و خود این یک نوع ظرفیت شورش گری می‌تواند فراهم کند. این محاسبه‌ای غلطی است به خاطر این که دشمن فهم درستی از قدرت واقعی انقلاب ندارد، مردم در شرایط جنگ به یک دژ پولادین به تعبیر حضرت آقا تبدیل شدند. در شرایط جنگ و تهدید خارجی، انسجام و استحکام مردم هم در جنگ هشت ساله و هم در جنگ ۱۲ روزه بیشتر شد.دشمن فهم درستی از این ندارد و به این جهت دشمن در این جنگ شکست خورد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی دشمن در جنگ 12 روزه براندازی نظام بود، ادامه داد: آن چیزی که این محاسبه را درهم ریخت، براساس آن قدرتی بود که ظهور و بروز پیدا کرد، در هر دو جنگ، در جنگ هشت ساله و در جنگ اخیر، دشمن یک فرضی داشت، آن فرض، فرض ایران ضعیف بود. بر اساس آن فرض ایران ضعیف، دست به تهاجم زد و در هر دوجنگ با تجلی قدرت مردمی و با این انسجامی که نشان داد و با آن روحیه ملی و تعلق ملی و با آن هویت یکپارچه‌ای که از ملت ایران به نمایش گذاشته شد، آن فرض دشمن کاملا رنگ باخت و مشخص بود که محاسبه درستی نیست، محاسبه غلطی است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه نصرت الهی، رهبری انقلاب، حمایت مردم، استحکام نیروی مسلح و توهم دشمن از عوامل پیروزی کشورمان در دفاع مقدس ۱۲ روزه بود، گفت: دشمن در همه طرح‌های براندازانه اش، چه در جنگ نرم، چه در جنگ نیمه سخت، چه در جنگ سخت، در ابعاد مختلف همه الگو‌های براندازی تجربه شده در دنیا را علیه جمهوری اسلامی تجربه کرده است و مشکل اصلی دشمن این بوده است که محاسبه اش غلط بوده و همیشه دنبال توهم بوده است.

سردار نائینی با بیان اینکه دشمن همیشه با محاسبه غلط و حماقت خود برای ما فرصت ایجاد کرد، افزود: جنگ برای ما قدرت ایجاد می‌کند و دشمن و همه می‌دانند که ما یک لحظه از قدرت یابی و برطرف کردن بعضی از ضعف‌هایی که در جنگ است و ترمیم خسارت‌ها غفلت نمی‌کنیم و با تحلیل و بررسی وضعیت جنگ در اتاق‌های جنگ، ضعف‌ها و اشکالات را برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: الان در حوزه‌های دفاعی هوایی، زمینی، پدافند و حفاظت از دارایی‌های مان در همه حوزه‌های به طور طبیعی خودمان را قدرتمندتر خواهیم کرد و در همه این ابعاد اگر ضعفی است این ضعف‌ها برطرف خواهد شد و همهاین ها متکی بر خوداتکایی و اعتماد به نفس داخلی است. بچه‌هایی که دارند کار می‌کنند در کنار این شهدای عزیز تربیت شده‌اند و در مکتب امام و مقام معظم رهبری تربیت شدند، آموزش دیدند و می‌دانند چگونه قدرت بسازند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه یک بعد جدی و مرکز کانون اصلی و مرکز جنگ ترکیبی، جنگ شناختی و ادراکی است، گفت: جنگ ترکیبی، جنگ ادراکی و شناختی و عملیات روانی دو بخش جدی از جنگ نرم است، این دو بخش جدی هم قبل از جنگ، هم حین جنگ و هم بعد از جنگ فعال است، یعنی جنگ ۱۲ روزه در بعد نظامی در دوازدهمین روز درگیری پایان یافت، اما جنگ شناختی و ادراکی و رسانه‌ای جنگ در ابعاد مختلف، فعال و مستمر و جاری است.

در جنگ ۱۲ روزه، میدان رسانه با میدان نبرد نظامی، کاملا هماهنگ بود

سردار نائینی افزود: در جنگ جدید، اولا تجربه وعده صادق یک و دو که یک تجربه جنگی بود، ارتباطی که بین صدا و سیما و نیرو‌های مسلح و سپاه شکل گرفت، کمک کرد در جنگ جدید، ما با انسجام مواجه بودیم، یعنی انسجام رسانه‌ای وجود داشت، میدان رسانه با میدان نبرد نظامی کاملا هماهنگ بود.

وی تاکید کرد: رسانه به تنهایی یک موج جدی وعده صادق بود، اگر این قدرت را نداشت هدف قرار نمی‌گرفت، رسانه وقتی هدف قرار می‌گیرد در جنگ، معناش این است که یک مولفه جدی قدرت است. به خصوص

.

سردار نائینی با بیان اینکه همه رسانه‌ها کار و مجاهدت و تلاش کردند و حس حضور در جنگ را داشتند، ادامه داد: درجنگ ۱۲ روزه با عملیات رسانه‌ای هم روحیه ملی و هم روحیه رزمی را حفظ کردیم و هم با جنگ روانی دشمن مقابله کردیم. اکنون جنگ جدی دشمن، جنگ روایت است، یعنی دائم روایت تولید می‌کند، برای این که جای بازنده و پیروز جنگ را تغییر دهد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: جلوه‌های حماسی که در این جنگ ۱۲ روزه و در برخی از سایت‌های موشکی بوده است، ظرفیت تالیف بیست تا سی جلد کتاب را دارد، داستان‌هایی وجود دارد که هنرمند ، نویسنده و صاحبان اثر فرهنگی، هنری و رسانه‌ای، سال‌ها باید کار کنند تا این جلوه‌های ویژه حماسی را روایت کنند، ما هم باید به تولید این محصول کمک کنیم. به دست گرفتن فضای افکار عمومی، ماموریت اصلی همه فعالان رسانه‌ای است.

سردار نائینی با اشاره به اینکه دشمن هر روز یک روایتی را برای تاثیرگذاری روی روان جامعه تولید می‌کند، تاکید کرد: باید دائم در جزئیات جنگ روایت داشته باشیم و روایت جنگ را به دست بگیریم و اجازه ندهیم که به این روایت پیروزی و انسجام در جنگ خدشه وارد شود..

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: از تجربه دفاع مقدس هشت ساله برای جنگ ۱۲ روزه استفاده کردیم و قطعا از جنگ ۱۲ روزه برای جنگ آینده استفاده می‌کنیم. نیروی مسلح باید همیشه برای جنگ آماده باشد و بنا را بر این گذارد که هر جنگی محتمل است و در ابعاد مختلف قدرت یابی کند. هم با قدرت یابی از وقع جنگ جلوگیری کند و هم آماده باشد در جنگی که اتفاق افتاد پیروز شود.

سردار نائینی افزود: فرماندهان جدید ما فرماندهان بسیار با تجربه و مقتدر در میدان‌های مختلف نبرد هستند، فرماندهانی که شهید شدند، شخصیت‌های بزرگ با تجربه بودند، فرماندهانی که جایگزین شدند شخصیت‌های همچنان با تجربه، مقتدر در میدان مختلف هستند به روند قدرت یابی کاملا توجه دارند و من به مردم هم اطمینان می‌دهم که هیچ نگرانی در این زمینه نداشته باشند.