امضای توافق نامه سه جانبه احداث مدرسه در آذربایجان شرقی
توافقنامه سه جانبه احداث ۲۱۵ میلیارد تومان مدرسه در آذربایجان شرقی میان استاندار، مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس کشور در حضور رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بر اساس مفاد توافقنامه شرکت ملی صنایع مس ایران با همکاری وزارت آموزش و پرورش، استانداری آذربایجان شرقی و مشارکت خیرین مدرسه ساز احداث، بازسازی و تکمیل مدارس در استان آذربایجان شرقی را برعهده خواهد داشت.
گفتنی است گام نخست این همکاری در مرداد ماه امسال با تمرکز بر توسعه عدالت آموزشی در استان کرمان برداشته شد و با امضای این توافقنامه گام دوم در آذربایجان شرقی آغاز خواهد شد.
این توافقنامه با هدف تقویت زیرساختهای آموزشی، تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به اهداف کلان توسعه پایدار کشور به امضا رسید.