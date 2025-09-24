امضای توافق نامه سه جانبه احداث مدرسه در آذربایجان شرقی

توافق‌نامه سه جانبه احداث ۲۱۵ میلیارد تومان مدرسه در آذربایجان شرقی میان استاندار، مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس کشور در حضور رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش امضا شد.