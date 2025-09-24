پخش زنده
امروز: -
سازمان هواشناسی برای برخی مناطق شمال کشور هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سازمان هواشناسی برای استانهای مازندران، ارتفاعات سمنان و ارتفاعات و دامنه در استانهای تهران، البرز و گلستان،هشدار نارنجی صادر کرده است.
با توجه به بارش باران، رعد و برق، وزش باد نسبتا شدید موقتی در این استان ها، احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها وجود دارد.
همچنین در استانهای ساحلی خزر و مناطق شمالی، زنجان قزوین، البرز، تهران، سمنان و خراسان شمالی رگبارورعدوبرق و وزش باد پیشبینی میشود.
برای فردا در شرق سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور، بارش خفیف و وزش باد و خیزش گرد و خاک پیشبینی شده است.جمعه در اغلب مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود.