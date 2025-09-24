به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، معرفی آذر افزود: این فهرست بر اساس گزارش مشترک دانشگاه استنفورد و انتشارات الزویر با استناد به تعداد مقالات و تولیدات علمی محققان منتشر شده است.

وی اضافه کرد: برمبنای این فهرست اسامی مهدی اسرافیلی از گروه شیمی، هومان مرادپور از مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک، رضا اباذری گروه شیمی، محمدرضا اکبرپوراز گروه مهندسی مواد و متالورژی، غلامرضا مهدوی‌نیا از گروه شیمی، سهیلا صنعتی محقق پسادکتری، غلامرضا گوهری گروه علوم و مهندسی باغبانی، محمود ابراهیمی از گروه مهندسی مکانیک، سید مرتضی زاهدی ازگروه علوم و مهندسی باغبانی، محسن پادروند گروه شیمی از دانشکده علوم پایه در فهرست ۲ درصد دانشمندان جهان قرار گرفته است.

به گفته رئیس دانشگاه مراغه تعداد پژوهشگران دانشگاه مراغه در هر ۲ فهرست طولانی مدت و یک ساله ۶ نفر افزایش یافته است.

این پژوهش که از داده‌های استنادی اسکوپوس استفاده کرده است، دانشمندان را در پنج حوزه موضوعی اصلی طبقه بندی کرد که شرط ورود پژوهشگران به فرآیند رتبه‌بندی؛ انتشار حداقل ۵ مقاله بود و در مجموع حدود ۲۰۰ هزار دانشمند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.