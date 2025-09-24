به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پهپاد‌های ناشناس اقدام به پرتاب مواد آتش زا به سوی کشتی‌های ناوگان الصمود کرده و صدای انفجار در نزدیکی یکی از این کشتی‌ها شنیده شده است.

برخی رسانه‌ها نیز از پرواز بیش از ۱۵ پهپاد بر فراز کشتی‌های این ناوگان خبر می‌دهند.

در منطقه حضور این کشتی‌ها در دریای مدیترانه، ارتباطات نیز دچار اخلال شده است.

مسئولان این ناوگان اعلام کردند که پس از این حمله، پروتکل‌های اضطراری را فعال کرده‌اند.

آنها اعلام کردند که این تهدید‌ها نمی‌تواند این ناوگان را از تلاش برای رساندن کمک‌ها و شکستن محاصره نوار غزه باز دارد.

منابع خبری پیش‌تر گزارش دادند که کشتی اصلی ناوگان دریایی «الصمود» که حامل کمک‌های بشردوستانه برای نوار غزه است، در تونس مورد حمله پهپادی قرار گرفته است.

کاروان «الصمود» متشکل از چندین کشتی، اوایل شهریور ماه از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و دوشنبه اول سپتامبر (۱۰ شهریور) کاروان دیگری از بندر جنوای ایتالیا به آن پیوست.

از هفتم سپتامبر (۱۶ شهریور) کشتی‌های اعزامی از اسپانیا و ایتالیا وارد سواحل تونس شدند تا پس از آن به سمت غزه حرکت و مسیر انسانی برای شکستن محاصره ایجاد کنند.