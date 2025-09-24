پخش زنده
کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اظهاراتی به نشست مشترک خود و وزرای امور خارجه تروئیکای اروپایی با مقامات ایرانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره و تاکید کرد: دیپلماسی شانس دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، و به نقل از خبرگزاری رویترز، وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان (گروه E ۳) همراه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با مقامهای ایرانی دیدار کردند تا در آخرین فرصتها به توافقی برای جلوگیری از بازگشت تحریمها دست یابند.
کالاس پس از این نشست در گفتوگو با خبرنگاران به محدود بودن زمان برای جلوگیری از بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران اشاره کرد و گفت: دیپلماسی شانس دارد. مهلتها در حال اتمام است و باید دید چه میشود.
وی مدعی شد: ما نیاز داریم که اقدامات عملی ایران را ببینیم.
براساس این گزارش، سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان که طی سالهای گذشته به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل نکردهاند، ششم شهریورماه «ابلاغیه» فعالسازی مکانیسم پسگشت (اسنپبک) را به شورای امنیت ارسال کردند.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز در نامهای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل با رد برداشت ناصواب تروئیکا از سازوکار حلوفصل اختلافات مندرج در برجام و موضوعات مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید کرد: «از تمامی اعضای شورای امنیت میخواهیم دست رد به دغلکاریهای سیاسی ناروا بزنند و نسبت به صیانت از یکپارچگی حقوق بینالملل و مرجعیت شورای امنیت اهتمام ورزند. مسیر پیشِ رو در احترام متقابل است نه در اجبار.»
همچنین وزرای خارجه ایران، چین و روسیه با ارسال نامه مشترکی به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، با رد تلاش سه کشور اروپایی برای احیای قطعنامههای لغوشده شورای امنیت علیه ایران تصریح کردند: اعلان ارسالی سه کشور اروپایی بر خلاف رویههای مندرج در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ و فاقد مبنای حقوقی لازم است و باید باطل و بلااثر در نظر گرفته شود.
بر اساس توافق هستهای ایران موسوم به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، موعد پایان برخی بندهای کلیدی توافق (روز انتقالی) در آبانماه فرا میرسد. سه کشور اروپایی که در اجرای تعهدات اقتصادی خود ناکام بودهاند، اکنون مدعی هستند که همچنان «بدون ابهام» حق بازگرداندن تحریمها را دارند، زیرا ایران تعهداتش را نقض کرده است. این در حالی است که اقدامات ایران در کاهش تعهدات هستهای پس از خروج آمریکا از توافق و ناتوانی اروپا در جبران خسارتها، تدریجی، تحت نظارت آژانس و برگشتپذیر اعلام شده بود.
سازوکار اسنپبک در شرایط بیاعتمادی میان ایران و گروه ۱+۵ طراحی شد تا در صورت عدم اجرای تعهدات، تحریمهای رفعشده بازگردند. اما برجام بر دو پایه متوازن، یعنی تعهدات هستهای ایران و رفع تحریمها استوار بود و خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸ همراه با بازگشت تحریمها و سیاست فشار حداکثری، بهعلاوه ناتوانی اروپا در عمل به وعدههای اقتصادی، سالهاست این توازن را بر هم زده است.
عراقچی که برای شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، پیشتر در جمع خبرنگاران گفت: رایزنیهایی با سه کشور اروپایی عضو برجام (انگلیس، فرانسه و آلمان) و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حال انجام است.
وی با بیان اینکه انتخاب ایران، دستیابی به راه حلی مسالمتآمیز است، افزود: ما این موضوع را در عمل و در زمانی که توافق برجام حاصل شد، به اثبات رساندیم. ما به برجام متعهد ماندیم تا زمانی که آمریکاییها از آن خارج شدند.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران، شرایط کنونی درباره موضوع هستهای ایران و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نتیجه خروج آمریکا از این توافق دانست و تصریح کرد: در صورتی که آمریکا از این توافق خارج نشده بود، ایران اثبات کرده که به دنبال استفاده از دیپلماسی و راهحلهای مسالمتآمیز و دیپلماتیک است.
عراقچی تصریح کرد: ما در رایزنی با سه کشور اروپایی و پیامهایی که با واسطه و بیواسطه با طرف آمریکایی داریم، این موضوع را تاکید کردیم که آماده رسیدن به یک راهحل دیپلماتیک درباره مکانیسم پسگشت هستیم ولی راهحلی که منافع مردم ایران را تامین کند و به دغدغهها و نگرانیهای امنیتی ما توجه داشته باشد.