به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبکه المیادین، عبداللطیف رشید در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود: آنچه در نوار غزه در جریان است، بهترین دلیل بر دوگانگی در اجرای حقوق بشر و عدالت است.

وی تاکید کرد: تشکیل کشور مستقل فلسطین، تنها راه تحقق امنیت و ثبات در منطقه و جهان است.

رشید تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان، سوریه، قطر، ایران و یمن را محکوم و بر مخالفت با استفاده از حریم هوایی عراق در حمله به دیگران تاکید کرد.

رئیس جمهور عراق در ادامه از دولت موقت سوریه خواست تا به تنوع جامعه این کشور و آزادی دینی جریان‌ها و اقشار مختلف ملت، احترام بگذارد.

رشید گفت: عراق روابط طبیعی خود در جامعه جهانی و نقش و جایگاه طبیعی خود در منطقه را بازیافته است.

وی افزود: عراق برای بازسازی مناطق پاکسازی شده از گروه‌های تروریستی نیازمند حمایت‌های جهانی است.