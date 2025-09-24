پخش زنده
رئیس جمهور عراق در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: جنایتهایی که در حق ملت فلسطین انجام میشود، لکه ننگی بر پیشانی بشریت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبکه المیادین، عبداللطیف رشید در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود: آنچه در نوار غزه در جریان است، بهترین دلیل بر دوگانگی در اجرای حقوق بشر و عدالت است.
وی تاکید کرد: تشکیل کشور مستقل فلسطین، تنها راه تحقق امنیت و ثبات در منطقه و جهان است.
رشید تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان، سوریه، قطر، ایران و یمن را محکوم و بر مخالفت با استفاده از حریم هوایی عراق در حمله به دیگران تاکید کرد.
رئیس جمهور عراق در ادامه از دولت موقت سوریه خواست تا به تنوع جامعه این کشور و آزادی دینی جریانها و اقشار مختلف ملت، احترام بگذارد.
رشید گفت: عراق روابط طبیعی خود در جامعه جهانی و نقش و جایگاه طبیعی خود در منطقه را بازیافته است.
وی افزود: عراق برای بازسازی مناطق پاکسازی شده از گروههای تروریستی نیازمند حمایتهای جهانی است.