به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مکرون در ادامه مدعی شد: ایران به تنهایی مسئول نقض تعهدات خود است، اما تهران تصمیم گرفته است که در‌ها را به روی آژانس باز کند.

وی به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران که همواره تحت فشار‌های سیاسی و اتهامات بی‌اساس غرب قرار داشته است اشاره و با بیان اینکه گام‌های بعدی تعیین‌کننده خواهند بود، ادعا کرد: یا ایران اقدامی انجام می‌دهد و به مسیر صلح و پاسخگویی بازمی‌گردد و یا باید اسنپ‌بک اعمال شود.

مکرون مدعی شد: صلح در منطقه تنها زمانی امکان‌پذیر است که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دوباره به‌طور کامل تحت کنترل قرار گیرد.

رئیس جمهور فرانسه همچنین با اشاره به اقدام این کشور برای به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین از همه کشور‌های جهان خواست تا برای برقراری صلح (در سرزمین‌های اشغالی) از این اقدام پیروی کنند.

مکرون در ادامه توضیح داد که چنین صلحی مستلزم رعایت چندین شرط است و افزود: ما آماده‌ایم تا مسیر صلح فوری، آزادی گروگان‌ها (اسرا)، برقراری آتش‌بس و تثبیت اوضاع در غزه، غیرنظامی شدن این منطقه از طریق انحلال حماس و به رسمیت شناختن متقابل (رژیم) اسرائیل و فلسطین را هموار کنیم.

رئیس جمهور فرانسه خاطرنشان کرد که این صلح به معنای کشوری فلسطینی با وضعیت غیرنظامی است که اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر اسرائیل است که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد.

مکرون در ادامه به رژیم صهیونیستی هشدار داد که اگر این رژیم در پی جنگ دائمی با همسایگان خود باشد، امنیت و ثباتی برای آن وجود نخواهد داشت.

رئیس جمهور فرانسه در ادامه خواستار حمایت جهانی از دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) شد و گفت: بیایید از مبارزه دادگاه بین‌المللی کیفری علیه مصونیت از مجازات حمایت کنیم و اجازه دهیم احکام دیوان بین‌المللی دادگستری اجرا شوند چرا که اقتدار و نیروی قانون، بهترین فرصت ما برای جلوگیری از غلبه منطقِ «حق با زورمندان» است.

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین با اشاره به تحولات گسترده جهانی، نسبت به کاهش تلاش‌های جمعی برای مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی هشدار داد و تاکید کرد: تغییرات اقلیمی تحت کنترل نیست و تنوع زیستی در حال فروپاشی است.

مکرون در ادامه گفت: تلاش‌هایی که اکثر ما برای مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی آماده انجام آنها هستیم، به دلیل کسانی که قادر به ایجاد تغییرات هستند، اما از انجام آن خودداری می‌کنند، با مانع مواجه شده‌اند.

وی در ادامه با دفاع از چندجانبه‌گرایی مداراجویانه و متمرکز بر صلح افزود: برجسته‌سازی اختلافات، نظم جهانی را مختل کرده و ظرفیت جمعی ما را برای حل مناقشات بزرگ زمانه از بین می‌برد و توانایی پرداختن به چالش‌های جهانی را از ما می‌گیرد.

رئیس جمهور فرانسه همچنین با اشاره به اینکه با گذشت هشتاد سال از تاسیس سازمان ملل، وضعیت وخیم کنونی جهان قابل قبول نیست، تاکید کرد: بسیاری از مردم می‌پرسند که آیا وعده‌های سازمان ملل عملی شده‌اند، آیا با واقعیت هماهنگ هستند و آیا مزایایی به همراه دارند یا نه.

مکرون در ادامه با اشاره به اینکه مناقشات در سطوح بین‌المللی، ملی و داخلی کشور‌ها در سراسر جهان از جمله هائیتی، برمه، اوکراین و جمهوری دموکراتیک کنگو در حال افزایش است، یادآور شد: فعالیت‌های جنایی و تروریستی در حال افزایش هستند و کنوانسیون‌های ژنو عمداً زیر پا گذاشته می‌شوند.

سخنرانی رهبر فرانسه در حالی عصر سه‌شنبه (به وقت نیویورک) آغاز شد که شامگاه دوشنبه او در نشست ویژه سازمان ملل متحد تحت عنوان اجلاس راه‌حل دو دولتی، برای پایان دادن به مناقشه فلسطین و رژیم اسرائیل سخنرانی کرد و در اقدامی کم‌سابقه، تشکیل دولت مستقل فلسطین را به رسمیت شناخت.

او این تصمیم را «گامی ضروری برای صلح پایدار و امنیت خاورمیانه» خواند و از سرگیری فوری مذاکرات سازنده میان دو طرف را خواستار شد. این موضع‌گیری تاریخی با استقبال گسترده بسیاری از کشور‌های عضو و واکنش‌های متفاوت دیگر بازیگران منطقه‌ای همراه شد.

این موضع‌گیری که واکنش‌های گسترده‌ای از سوی کشور‌های عربی و اروپایی، همچنین رژیم صهیونیستی و ایالات متحده را برانگیخت، به باور تحلیلگران می‌تواند بر روند تحولات خاورمیانه و حتی مسیر مذاکرات شورای امنیت تأثیر بگذارد.