جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل بر توقف فوری تجاوز رژیم اشغالگر، خروج نظامیان آن رژیم از خاک لبنان و همچنین آزادی اسرای لبنانی از زندان‌های سرزمین‌های اشغالی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،، عون در سخنرانی سالانه‌اش در سازمان ملل اظهار کرد: در حالی که هم اکنون شماری از هموطنان من کشته می‌شوند در اینجا از صلح سخن می‌گویم.

رئیس‌جمهور لبنان اعلام کرد: هیچ توسعه‌ای بدون صلح ممکن نیست، هیچ رشدی در بستر آشوب تحقق نمی‌یابد و هیچ شکوفایی در میان جنگ‌ها شکل نمی‌گیرد.

وی افزود: صلح بدون عدالت معنا ندارد و عدالت بدون رعایت حقوق بشر ممکن نیست. همچنین سیاره ما، با وجود پیشرفت‌های علمی، گویی در دوران گذشته زندگی می‌کند.

رئیس جمهور لبنان ادامه داد: در لبنان، مسیحیان و مسلمانان با وجود تفاوت‌هایشان در کنار هم زندگی می‌کنند و همگی زیر سقف شهروندی کامل برابر هستند.

عون تاکید کرد: کشور ما الگویی است که به من این امکان را داد تا تنها رئیس‌جمهور مسیحی در میان کشور‌های عربی باشم.

وی با تاکید بر اینکه حفظ کشور لبنان یک وظیفه انسانی است، خاطرنشان کرد: اگر لبنان سقوط کند، جایگزین آن چیزی جز خطوط تماس میان انواع افراط گرایی نخواهد بود. این در حالی است که موفقیت لبنان، تجربه زیست آن را به الگویی برای همگان تبدیل می‌کند.

رئیس‌جمهور لبنان در ادامه با اشاره به تعهد کشورش به اهداف سند پیشنهادی آمریکا، ابراز امیدواری کرد که طرف‌های ذیربط نیز به آن پایبند باشند.

وی تأکید کرد: ملت لبنان هرگز وطن خود را ترک نخواهد کرد و ما توانایی همگامی با تحولات روز را داریم و اجرای برنامه‌ای تدریجی برای بهبود اقتصادی را آغاز و مسیر نوسازی قانونگذاری را راه‌اندازی کرده‌ایم که استقلال قوه قضائیه را تقویت می‌کند. همچنین در حال تلاش برای ارتقای آزادی‌های عمومی و مقابله با گفتمان نفرت‌پراکن هستیم.

عون در ادامه با تاکید بر ضرورت توقف فوری تجاوزات رژیم صهیونیستی، خروج اشغالگران از خاک لبنان و آزادی اسرای لبنانی، گفت: وظیفه انسانی، اخلاقی و سیاسی ما ایجاب می‌کند که بر ضرورت توقف فوری فاجعه‌های انسانی در غزه تاکید کنیم.

رئیس‌جمهور لبنان خاطرنشان کرد: کشور ما با بحرانی از آوارگی مواجه است که نسبت به جمعیت کشور، بزرگ‌ترین موج آوارگی در تاریخ محسوب می‌شود.

وی با اشاره به روابط کشورش با سوریه پس از سقوط دولت بشار اسد، گفت: ما در تلاش برای همکاری با سوریه هستیم تا حوادث گذشته را پشت سر بگذاریم.

رئیس‌جمهور لبنان در پایان تصریح کرد: همچنان نبردی سخت در جریان است میان آنکه لبنان سرزمین زندگی و شادی باشد و یا به کانون مرگ و باتلاقی از جنگ‌ها بدل شود.