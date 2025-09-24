پخش زنده
افشین علاء شاعر کشورمان در پی سخنان دیشب رهبر انقلاب، شعر تازهای با عنوان «ما با توایم» سروده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، افشین علا، شاعر کشورمان، در واکنشی منظوم به بیانات شب گذشته رهبر معظم انقلاب، قصیدهای غرّا سروده که در آن، با زبانی شیوا و استعاری، به تمجید از صلابت و بصیرت رهبری در رویارویی با چالشهای جهانی و دسیسههای غرب پرداخته است.
این سروده، که مضامین وطندوستی و مقاومت را در خود جای داده، به نکوهش کسانی میپردازد که در برابر زرق و برق غرب، از هویت خویش دست کشیدهاند.
ما با توایم
ای شمس مشرقی که ستاندی شکیب غرب
ما با توایم با تو به رغم نهیب غرب
از حاکمان اگرچه بسی زخم خوردهایم
ما را نیاز نیست به ناز طبیب غرب
ماری است غرق چنبره، طاووس باختر
جغدی است در لباس بدل، عندلیب غرب
تا قعر دره رفت در این راه پرنشیب
هرکس که پا گذاشت به افسون شیب غرب
ارزانتر از خسی وطن خویش را فروخت
گیرم کسی ستاند دلاری ز جیب غرب
نان تو خوردهاند و نمکدان شکستهاند
خیل مرفهان ز پی زرق و زیب غرب
بسیار انقلابی نادم که رو کنند
از یار آشنا به ديار غریب غرب
بسیار همرهان که دل از دست دادهاند
با عشوههای عقلکش دلفریب غرب
بس چهرهی نجیب گزیدند کیش غیر
زیرا شدند مات رخ نانجیب غرب
بس واعظان خبره که آیات وحی را
تفسیر میکنند به میل خطیب غریب
دین را بزک کنند به سرخاب باختر
مشاطهگان واله حسرتنصیب غرب
بس مرد و زن چو آدم و حوا فتادهاند
در ورطهی هبوط به سودای سیب غرب
خود را ز فرط وسوسه مصلوب کردهاند
با دست خود به میخ هوس بر صلیب غرب
بسیار همگنان که به هنگامهی خطر
خود را فکندهاند به کام لهیب غرب
تنها در این میان تو نیفتادهای ز پا
تنها در این میان، تو نخوردی فریب غریب
تنها تو باصلابت و نستوه ماندهای
چون کوه در برابر سیل مهیب غرب
با ما سخن بگو که جهان میدهد گواه
پیش تو الکن است زبان ادیب غرب
در چشم من تجسم حبالوطن تویی
چون گشت در رکاب تو ایران، رقیب غرب
ویرانی اماکن صهیون به دست تو
دارد اشارتی به غروب قریب غرب
دارد افول میکند این تکیهگاه سست
بعد از فراز، آمده دور نشیب غرب
بر ما بتاب تا که شود چشم خصم، کور
ای شمس مشرقی که ستاندی شکیب غرب
افشین علا
مهر ۱۴۰۴