کلینیکهای تخصصی چشم پزشکی و قلب در درمانگاه ۲۲ بهمن شهر درچه با مشارکت خیریه سلامت حضرت علیابنابیطالب (ع) راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیئت مدیره خیریه سلامت علی ابن ابی طالب (ع) شهر درچه گفت: مجموعهای از تجهیزات پیشرفته پزشکی و دو کلینیک تخصصی قلب و چشمپزشکی شامل دستگاه اکو قلب و دستگاه تست ورزش، دستگاه تمام دیجیتال چشم پزشکی، دستگاه نوبت دهی دستگاه Ro پرتابل و تجهیز اتاق دیالیز و دیگر وسایل مورد نیاز بیماران با مجموع ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد تومان به درمانگاه درچه اهدا شد.
دکتر حسین سلیمانی افزود: این طرحها با حمایت مالی و معنوی خیریه سلامت حضرت علیابنابیطالب (ع) شهر درچه اجرا شدهاند و گامی مهم در ارتقای سطح خدمات درمانی منطقه محسوب میشوند.
اکبر جزینی مدیرعامل خیریه سلامت نیز گفت: ارتقای کیفیت خدمات درمانی برای شهروندان درچه و مناطق اطراف، فراهمسازی دسترسی عمومی به خدمات تخصصی قلب و چشمپزشکی و تجهیز درمانگاه با دستگاههای نوین پزشکی برای تشخیص و درمان دقیقتر از اهداف این طرح بوده است.