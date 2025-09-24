در نخستین نشست کارگروه اجرایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که امروز در مسکو برگزار می‌شود، نقشه راه همکاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا و درباره راه‌های تسهیل تجارت بین دو طرف گفت‌و‌گو می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین نشست کارگروه اجرایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا امروز چهارشنبه در مسکو کار خود را آغاز می‌کند.

این نشست با حضور محمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت ایران و آندری اسلپنف وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان دو رییس کارگروه مشترک موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا برگزار می‌شود.

قرار است در این نشست نقشه راه همکاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شود.





دیدار وزیر صمت کشورمان با وزیر توسعه اقتصادی روسیه

اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت که به منظور برگزاری این نشست به مسکو سفر کرده است با ماکسیم رشتنیکوف وزیر توسعه اقتصادی روسیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

آقای اتابک در دیدار رشتنیکف، همسان‌سازی استاندارد‌های واردات و صادرات متقابل کالا بین کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا را گامی در راستای تسهیل مراودات تجاری عنوان و تصریح کرد: برداشتن تشریفات زاید اداری در گمرکات، بخشی از موانع پیش پای تجارت میان اعضا را بر می‌دارد.

وزیر صمت کریدور شمال_جنوب را مهم‌ترین ویژگی ژئو استراتژیک اتحادیه اوراسیا و ایران دانست و افزود: دسترسی به آب‌های آزاد به معنای ورود به بازار‌های جهانی از آفریقا تا آمریکای لاتین و اقیانوسیه است و جمهوری اسلامی ایران از موقعیت ممتاز و لجستیک مناسب برای استفاده از این کریدور برخوردار است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، تسهیل قوانین گمرکی، همسان‌سازی استاندارد‌ها و ساز و کار بانکی برای فعالیت تجار و بازرگانان کشور‌های عضو را لازمه اجرایی شدن تفاهمات معاهده اوراسیا دانست و تاکید کرد: اوراسیا یک معاهده بزرگ بین‌المللی میان کشور‌هایی با ظرفیت اقتصادی، صنعتی، تجاری با جمعیت و بازار بزرگ است؛ در نشست کارگروه اجرایی، بستر همکاری‌ها میان اعضا بررسی خواهد شد.

افزایش ۳۵ درصدی تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

معاون نخست‌وزیر فدراسیون روسیه نیز در دیدار با محمد اتابک اعلام کرد: گردش مالی تجارت میان دو کشور از زمان اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ۳۵ درصد افزایش یافته است.

اورچوک خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر شاهد پویایی مثبتی در مبادلات تجاری با ایران هستیم.

اورچوک با اشاره به برنامه‌های وزیر صمت در مسکو گفت: رویداد‌های آینده به تعمیق ادغام جمهوری اسلامی ایران در فضای اقتصادی اوراسیا کمک خواهد کرد.

معاون نخست‌وزیر روسیه و وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در این دیدار درباره زمینه‌های کلیدی همکاری تجاری و اقتصادی، با تمرکز بر چشم‌انداز اجرای توافق‌نامه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران گفت‌و‌گو کردند.

توسعه همکاری‌ها و همگرایی در چارچوب عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تلاش‌های مشترک برای تقویت محور‌های مواصلاتی اوراسیا در امتداد کریدور شمال-جنوب از دیگر محور‌های این مذاکرات بود.

جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا چهارم دی‌ماه ۱۴۰۲ در آیینی در سن‌پترزبورگ موافقتنامه تجارت آزاد امضا کردند. بنا بر این توافقنامه که از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ - دو ماه پس از تصویب در مجالس کشور‌های طرف قرارداد - اجرایی شد، طرفین تعرفه‌های گمرکی را برای حدود ۸۷ درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف کردند.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر فعال این اتحادیه، جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان و کوبا هستند. ایران در سال ۱۴۰۳ به عنوان عضو ناظر به این اتحادیه پیوست.