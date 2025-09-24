پخش زنده
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، با تبریک درخشش هنرمندان صنایع دستی ایران در جشنواره ازبکستان، این موفقیت بینالمللی را نمونهای بارز از دیپلماسی اثرگذار هنری و نقشآفرینی مثبت در کشورهای همسایه دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم جلالی دهکردی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با صدور پیامی، درخشش چشمگیر هنرمندان صنایع دستی ایرانی در سومین جشنواره بینالمللی صنایع دستی خوقند و ریشتان ازبکستان را تبریک گفت.
در این پیام آمده است: درخشش بینظیر هنرمندان صنایع دستی ایران در جشنواره بینالمللی خوقند، که با کسب جوایز برتر توسط هنرمندان نخبهمان همراه بود، نه تنها یک موفقیت هنری، بلکه دستاوردی بزرگ در عرصه دیپلماسی هنری و تقویت پیوندهای فرهنگی با کشورهای همسایه، به ویژه ازبکستان، است. این رویداد، گواه روشنی بر این حقیقت است که هنر اصیل و ریشهدار ایرانی، قدرتمندترین پل برای تفاهم و دوستی میان ملتهاست.
جلالی دهکردی در ادامه با تقدیر از هنرمندان حاضر در این رویداد افزود: حضور هدفمند و پررنگ هنرمندان ایرانی از استانهای مختلف در چنین عرصههای بینالمللی، استراتژی وزارت میراث فرهنگی در راستای معرفی ظرفیتهای بینظیر فرهنگی ایران و نقشآفرینی در دیپلماسی منطقهای است. این موفقیت، نشان میدهد که صنایع دستی ایران، بهعنوان نماد هویت و تمدن کهن این سرزمین، میتواند در عرصه جهانی بهعنوان یک ابزار نرم و اثرگذار، منافع ملی و فرهنگی کشور را به پیش ببرد.
وی کسب عنوان «بهترین صنعتگر» توسط علیاکبر رمضانی، «بهترین سفالگر زن» توسط زهرا اصلانی و عنوان «سفالگر بازآفرینیکننده سنتهای دیرینه» توسط کریم حقیقی شیردره را جلوهای از عظمت هنر ایرانی دانست و گفت : جهان امروز، مشتاقانه به هنر و صنایع دستی ایران به دیده احترام مینگرد و این افتخارات، مرهون غیرت و خلاقیت هنرمندان سختکوش میهنمان است.
شایان ذکر است که این جشنواره بینالمللی با حضور بیش از ۷۰ کشور و صدها هنرمند بینالمللی و محلی از ۱۹ تا ۲۱ سپتامبر در شهرهای خوقند و ریشتان ازبکستان برگزار شد و هیئت ایرانی با ۲۰ هنرمند، حضوری فعال و تاثیرگذار داشت.