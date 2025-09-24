اجرای سیستم نوین نانوحباب در تصفیه‌خانه فاضلاب قیطریه تهران، کارایی تصفیه و اثرات زیست‌محیطی را به‌طور چشمگیری بهبود بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در یک دستاورد قابل توجه زیست‌محیطی و فناورانه، اجرای سیستم نوین نانوحباب در تصفیه‌خانه فاضلاب قیطریه تهران به نتایجی چشمگیر منجر شده است.

بر اساس گزارشی که در حین بازدید مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران ارائه شد، این فناوری بومی که حاصل مطالعات و تلاش مستمر از سال ۱۳۹۸ است، توانسته است ظرفیت تصفیه این تصفیه‌خانه را تا سه برابر افزایش دهد و همزمان مصرف انرژی را تا ۵۰ درصد و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری را بیش از ۴۰ درصد کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت «نانو حباب انرژی ایران» با اشاره به دستیابی به روشی نوین که از ماهیت خود فاضلاب برای تولید پساب با کیفیت بسیار مطلوب بهره می‌برد، بر قابلیت این فناوری برای کاهش ۷۰ درصدی مصرف انرژی نسبت به روش‌های متداول و افزایش چشمگیر بهره‌وری تأکید کرد. این پروژه که نمونه‌ای درخشان از خلاقیت جوانان ایرانی دانسته شده، می‌تواند نقطه عطفی در صنعت آب و فاضلاب کشور ایجاد کند.

در جریان بازدید عباسعلی مصرزاده، مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران، از تصفیه‌خانه فاضلاب قیطریه و سیستم نوین نانوحباب، گزارشی توسط عارف دادگستر، مدیرعامل شرکت «نانو حباب انرژی ایران»، ارائه شد.

تصفیه‌خانه قیطریه الگویی برای کشور: کاهش چشمگیر هزینه و افزایش کیفیت با نانوحبابدادگستر در این بازدید با اشاره به آغاز مطالعات از سال ۱۳۹۸ در تصفیه‌خانه فاضلاب قیطریه گفت: «در سه فاز مطالعاتی و اجرایی، توانستیم با بهره‌گیری از فناوری نانوحباب، ظرفیت تصفیه‌خانه را ارتقا دهیم، میزان مصرف برق را تا ۵۰ درصد و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری را نیز بیش از ۴۰ درصد کاهش دهیم.»

وی افزود: «پس از یک سال مطالعات، تحقیقات و اجرای مستمر، امروز به روش نوینی در تصفیه فاضلاب دست یافته‌ایم که با استفاده از ماهیت و پتانسیل خود فاضلاب، پسابی با کیفیتی بسیار مطلوب تولید می‌کند.»

به گفته دادگستر، این فناوری نوین قابلیت کاهش مصرف انرژی به میزان بیش از ۷۰ درصد نسبت به روش‌های مرسوم را دارد و ظرفیت تصفیه فاضلاب را در تأسیسات موجود تا سه تا چهار برابر افزایش می‌دهد.

او ضمن قدردانی از حمایت‌های شرکت فاضلاب تهران، این همراهی را عامل مهمی در پیشرفت پروژه دانست و تأکید کرد: «همکاری نزدیک با شرکت فاضلاب تهران، مسیر توسعه این فناوری و اجرای آن در سایر تصفیه‌خانه‌ها را هموار کرده است و این همکاری می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت پایدار فاضلاب، صرفه‌جویی در منابع انرژی و افزایش بهره‌وری تصفیه‌خانه‌ها باشد.»

عباسعلی مصرزاده، مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران نیز در حاشیه این بازدید گفت: این پروژه نمونه‌ای ارزشمند از خلاقیت و تلاش جوانان خوش‌فکر ایرانی است که توانسته‌اند با اتکا به دانش بومی، بهره‌وری تصفیه‌خانه‌ها را افزایش داده و رویکردی نوین در صنعت آب و فاضلاب کشور ایجاد کنند. حمایت از چنین طرح‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز رونق فناوری‌های نوآورانه و ارتقای خدمات زیست‌محیطی در کشور شود.