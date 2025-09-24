اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهایی بخش آوایی چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه شامل ۹۱ نفر از بانوان و ۱۳۸ نفر از آقایان، اعلام شد.

راهیابی ۲۲۹ نفر به مرحله نهایی چهل و هشتمین رقابت‌های سراسری قرآن اوقاف

راهیابی ۲۲۹ نفر به مرحله نهایی چهل و هشتمین رقابت‌های سراسری قرآن اوقاف

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهایی بخش آوایی چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه که از ۲۶ مهر تا ششم آبان‌ماه ۱۴۰۴ به میزبانی کردستان برگزار می‌شود، اعلام شد.

این افراد منتخبان مرحله مقدماتی‌کشوری بودند که به مرحله نهایی چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن اوقاف که در سنندج برگزار می‌شود، راه یافتند.

اسامی راه‌یافتگان مرحله نهایی چهل و هشتمین دوره مسابقه های سراسری قرآن کریم بخش آقایان

اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهایی چهل و هشتمین دوره مسابقه های سراسری قرآن کریم بخش بانوان