پخش زنده
امروز: -
اسامی راهیافتگان به مرحله نهایی بخش آوایی چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه شامل ۹۱ نفر از بانوان و ۱۳۸ نفر از آقایان، اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، اسامی راهیافتگان به مرحله نهایی بخش آوایی چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه که از ۲۶ مهر تا ششم آبانماه ۱۴۰۴ به میزبانی کردستان برگزار میشود، اعلام شد.
این افراد منتخبان مرحله مقدماتیکشوری بودند که به مرحله نهایی چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن اوقاف که در سنندج برگزار میشود، راه یافتند.
اسامی راهیافتگان مرحله نهایی چهل و هشتمین دوره مسابقه های سراسری قرآن کریم بخش آقایان
اسامی راهیافتگان به مرحله نهایی چهل و هشتمین دوره مسابقه های سراسری قرآن کریم بخش بانوان