به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مجتبی امیری معاون عمرانی و برنامه‌ریزی فرمانداری عنبرآباد در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما اعلام کرد: نخستین فرد، یک مقنی تبعه اتباع هنگام حفر چاه دچارگازگرفتگی می‌شود ودو نفر دیگر از اهالی محلی در تلاش برای نجات وی وارد چاه شدند که آنها نیز در همان شرایط دچار گازگرفتگی شدند و هر سه در چاه محبوس شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، تیم‌های امدادی شهرستان‌های عنبرآباد و جیرفت به محل اعزام شدند، اما به دلیل شدت گاز و نبود تجهیزات تخصصی، عملیات نجات با دشواری‌های فراوان مواجه شد.

معاون فرمانداری تصریح کرد: پس از هماهنگی کامل با ستاد بحران استان کرمان تیمی مجهز از مرکز استان به محل حادثه اعزام شد و نهایتاً اجساد هر سه نفر پس از ۱۰ ساعت از عمق چاه خارج شدند.

امیری ضمن تأیید فوت هر سه نفر اظهار داشت: علت حادثه تجمع گاز‌های در زمان حفر چاه بود که به دلیل نبود تهویه مناسب، منجر به بروز این تراژدی شد.