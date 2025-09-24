پخش زنده
به علت تخلفات بهداشتی ۵ قنادی در کهنوج پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، اسلام میرانی رئیس مرکز بهداشت شهرستان کهنوج گفت: در راستای حفظ سلامت عمومی و تأمین امنیت غذایی شهروندان، بازرسیهای مستمر از مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به جدیت در برخورد با متخلفان افزود: متاسفانه در این پنج واحد صنفی، بیش از سه تن مواد غذایی تاریخمصرفگذشته و فاسد و همچنین رنگهای خوراکی غیرمجاز کشف و ضبط شد، پنج متصدی این واحدها نیز با تشکیل پرونده قضایی، در بازداشت به سر میبرند.
میرانی همچنین بر ادامه گشتهای نظارتی در روزهای آینده تاکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.