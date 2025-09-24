بعثی‌ها شروع سال تحصیلی را در آبادان با شهادت فرهنگیان این شهر همراه کردند و ۲۵ نفر از بهترین فرهنگیان این شهر را به خاک و خون کشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، اواخر شهریور ماه سال ۱۳۵۹ بود همه مردم و بوِیژه دانش آموزان خود را برای بازگشایی مدارس آماده می‌کردند. مردم در صدد آماده کردن فرزندان خود برای ورود به سال تحصیلی جدید بودند، اما در روز ۳۱ شهریور همان سال مردم مرزنشین آبادان مورد هجوم نیرو‌های ارتش حزب بعث قرار گرفتند.

همه ادارات شهرستان در سریعترین زمان ممکن سعی داشتند خود را برای شرایط جدید آماده کنند تا بتوانند با دشمن به مقابله برخیزند. یکی از این ادارات اداره آموزش و پرورش آبادان بود.

اما در نخستین روز‌های جنگ تحمیلی، در ساعت ۱۱ و ۳۴ دقیقه پیش از ظهر دوم مهر ماه ۱۳۵۹، هواپیما‌های دشمن بعثی ساختمان آموزش و پرورش آبادان را بمباران کردند.

ده‌ها تن از فرهنگیان شهر در آموزش و پروش جمع شده بودند تا با توجه به شرایط جدید جنگی، تصمیم مناسبی برای سال تحصیلی جدید اتخاذ کنند، اما این جلسه هیچگاه به پایان نرسید و مصوبه آن درس ایثار و شهادت برای همه دانش آموزان آبادانی شد.

در این فاجعه ۲۵ تن از فرهنگیان شهرستان آبادان آخرین آموزه درسی خود را به دانش آموزان این شهر ارایه کردند و با نثار خون خود به دانش آموختگان درس مقاومت و پایداری آموختند.

در مهر ماه سال ۱۳۵۹ دانش آموزان آبادانی اولین پیام آن سال را دریافتند و این پیام مقاومت تا آخرین نفس بود. همین پیام بود که خیل عظیم داش آموزان آبادانی را به جبهه‌های نبرد جنگ تحمیلی کشاند و ۴۰۰ شهید دانش آموز آبادانی راه معلمان خویش را ادامه دادند تا به معلمان خود نشان دهند که دانش آموزان خوبی برای درس ایثار و از خود گذشتگی بودند.