به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس بیمارستان ۵۲۱ ارتش مستقر در مراغه گفت: کارکنان درمانی این بیمارستان به ۱۱۱ نفر از مراجعه کنندگان ویزیت رایگان پزشکان عمومی و متخصص، ویزیت دندانپزشکی و خدمات آزمایشگاهی رایگان ارائه کردند.

دکتر جاویدی افزود: تست فشار خون، تب سنجی، تزریقات، سرم تراپی و نوار قلب از دیگر خدمات ارائه شده به شهروندان بود.

وی اضافه کرد: این برنامه به منظور تحقق شعار ارتش انقلابی فدای ملت اجرا شده است.

رئیس بیمارستان ۵۲۱ ارتش مستقر در مراغه اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون در قالب چهار طرح مردم یاری، برای ۷۰۰ نفر خدمات درمانی رایگان در جنوب آذربایجان شرقی ارائه شده است.