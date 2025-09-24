پخش زنده
استانداری همدان در اطلاعیهای از دورکاری ادارات در روزهای پنجشنبه در این استان تا اطلاع ثانوی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این اطلاعیه آمده است: «با استناد به آییننامه شماره ۴۴۷۲۶/۷۴۶۸۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ هیئت وزیران (موضوع آییننامه دورکاری) و با هدف مدیریت مصرف آب، برق و گاز، از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ تا اطلاع ثانوی، انجام وظایف کارکنان دستگاههای اجرایی، سازمانها، نهادها و سایر ادارات استان همدان در روزهای پنجشنبه به شکل دورکاری انجام میشود.
بر اساس این دستور، مدیران و رؤسای دستگاهها موظفند به نحوی برنامهریزی کنند که مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان دورکاری کارکنان فراهم شود.
واحدهای عملیاتی، بهداشتی، درمانی، خدماترسان و امدادی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند و همچنان به فعالیت حضوری ادامه میدهند، همچنین کارکنان باید با هماهنگی قبلی از خروج از محل جغرافیایی خود در روزهای دورکاری خودداری کنند.»
بانکها نیز در روزهای پنجشنبه از طریق شعب منتخب به ارائه خدمت خواهند پرداخت.