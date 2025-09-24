به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل هواشناسی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: بر اساس شاخص spdi (تاثیر کم بارشی، دما و تبخیر بر خشکسالی) در دوره ۱۰ ساله تا پایان مرداد ۱۴۰۴، ۹۵ درصد مساحت خراسان جنوبی تحت تاثیر خشکسالی شدید تا خیلی شدید است.

نخعی افزود: ۴.۲ درصد مساحت استان نیز تحت تاثیر خشکسالی متوسط و ۰.۶درصد (شامل شهرستان‌های سرایان، فردوس و قاینات) تحت تاثیر خشکسالی خفیف است.

وی گفت: اکثر مساحت استان (۶۶.۱ درصد) درگیر خشکسالی شدید و ۸۱.۵ درصد شهرستان خوسف، ۷۰.۸ درصد شهرستان بیرجند و ۵۰.۹ درصد شهرستان نهبندان درگیر خشکسالی بسیار شدید هستند.