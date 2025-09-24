به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این نشست در پی سفر سه روزه دکتر محمدباقر قالیباف به استان گلستان که اواخر اردیبهشت ماه امسال انجام شده بود در تهران برگزار شد.

در این نشست نشست رفع موانع توسعه استان گلستان با تمرکز بر یازده کلان طرح ملی و استانی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای نفت، نیرو، اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، استاندار گلستان و اعضای مجمع نمایندگان استان، معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان، معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی و مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس برگزار شد.

در این نشست درباره یازده کلان طرح مهمی همچون احیای اکوسیستم خلیج گرگان، احداث آب شیرین کن استان گلستان، تکمیل دو طرح راه های مواصلاتی استان، تکمیل نیروگاه سیکل ترکیبی علی آباد، احداث مجتمع صنایع پتروشیمی استان گلستان، رفع موانع تامین آب شرب روستاهای دارای تنش آبی، تکمیل سالن ورزشی شش هزارنفری گرگان و موضوع اعاده مالکیت مجموعه های سوارکاری سه شهرستان، پس از ارائه گزارش های کارشناسی، برای انجام یا رفع موانع اجرای این طرح ها تصمیمات اجرایی و عملیاتی گرفته شد.