به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست کمیته موج سورای استان گفت: در این رقابت‌ها که در دو رشته برد کوتاه و بزرگ برگزار شد، ورزشکاران در دو منطقه موج کنارک و بریس رقابت کردند.

صادق آزادی افزود: در بخش آقایان و در رشته بورد بزرگ بالای ۱۸ سال داود خدیر، احمد بلوچی و عثمان بلوچی و در رده سنی زیر ۱۸ سال عبدالله بلوچی، امیر حسین امیری و زکریا بلوچی به ترتیب در رده اول تا سوم ایستادند و در رشته بورد کوچک هم در رده بالای ۱۸ سال داود خدیر، حبیب‌الله بلوچی و عثمان بلوچی و در زیر ۱۸ سال احمد بلوچی، یوسف بلوچی و عبدالله بلوچی به ترتیب به عناوین اول تا سوم دست یافتند.

وی ادامه داد: در بخش بانوان و در رشته بورد بزرگ بالای ۱۸ سال گلرخ صمیمی در جایگاه نخست ایستاد، ونوس بلوچ دوم شد و نازنین نعمت الهی درجایگاه سوم ایستاد و در رشته بورد کوچک هم در رده بالای ۱۸ سال ونوس بلوچ، آزاده خلفیایی و یاسمن حسین زاده و در زیر ۱۸ سال عابده جدگال، نوشین جهاندیده و ستیا شایسته فر به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

به‌گواه مربیان و کارشناسان بین‌المللی خارجی سواحل مکران بهترین نقطه برای موج‌سواری حرفه‌ای در غرب آسیاست؛ در این سواحل در سه‌ماه تابستان و با شروع فصل مونسون، موج‌های مداوم و مناسبی داریم که برای موج‌سواری حرفه‌ای عالی است.