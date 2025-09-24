پخش زنده
پس از تایید مرگ مغزی اهدای اعضای بانوی شیروانی به بیماران نیازمند اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مسئول واحد فراهمآوری اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی گفت: نرگس حضرتی، بانوی ۳۵ ساله اهل شیروان که در مشهد زندگی میکرد، پس از تأیید مرگ مغزی در بیمارستان قائم (عج) به واحد فراهمآوری اعضای پیوندی بیمارستان تخصصی پیوند اعضای منتصریه معرفی شد.
فرشاد افزود: با فداکاری و روحیه ایثارگرانه خانواده این مرحومه، اعضای او برای نجات بیماران نیازمند اهدا شد.