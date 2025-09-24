پخش زنده
امروز: -
نماینده مجمع تقریب مذاهب اسلامی در اجلاس بین المللی سنت پترزبورگ با تاکید بر ضرورت وحدت ادیان توحیدی، خواستار واکنش جدّی حکّام و علما در برابر فجایع غزه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین جمشیدی، نماینده مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در اجلاس بینالمللی سنت پترزبورگ روسیه، تاکید کرد: رژیم صهیونیستی همۀ اصول بنیادین را زیر پا گذاشته است و هیچ قانون و قاعدهای را قبول ندارد. از این رو حکام و علما وظیفه دارند که در برابر فجایع وارده بر ملت مظلوم غزه سکوت نکنند.
حجت الاسلام و المسلمین جمشیدی ضمن تاکید بر وحدت ادیان توحیدی بر اساس مشترکات، افزود: انسجام بر اصول اخلاقی مشترکی، چون کرامت انسان و عدالت استوار است و این وحدت فراتر از همزیستی صرف، ضرورتی راهبردی در دنیای امروز محسوب میشود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه بشریت امروز به صدای واحد و احیای ارزشهای انسانی و معنوی نیازمند است، ادامه داد: گفتوگو حول محور این مشترکات و تسهیل ارتباطات میان همۀ مذاهب و ادیان، راهبردی حیاتی برای برونرفت از چالشهای جهانی است.
وی اختلاف و تشتت را عامل عمده مشکلات و از بین رفتن جایگاه گروههای متحد دانست و گفت: توصیه میشود برای همگرایی، همافزایی و تحکیم وحدت کوشش بیشتری و از عوامل مخرب پرهیز شود.
حجت الاسلام و المسلمین جمشیدی با اشاره به چالشهای جهان مدرن از جمله دنیاپرستی و دوری از کمال و اخلاق ادامه داد: بدون شک، همۀ امکانات و نعمات خداوند متعال برای بشر آفریده شده است تا در مسیر تعالی و استفاده حداکثری، بنیانهای جامعه و خانواده را تقویت کند. اما همین نعمات به ابزار ظلم و استکبار تبدیل شدهاند، متأسفانه وضعیت اسفبار مردم غزه، اعم از مسلمانان و پیروان دیگر ادیان، نمایان است و رژیم صهیونیستی تمامی اصول بنیادین را زیر پا گذاشته و هیچ قانون و قاعدهای را به رسمیت نمیشناسد.
نماینده مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پایان اضافه کرد: حاکمان، علما، اندیشمندان و فرهیختگان جهان اسلام، پیروان ادیان توحیدی و کسانی که در مسیر مکتب انبیا حرکت میکنند باید در برابر فجایع ملت مظلوم غزه سکوت نکنند و فریاد حقطلبی را به جامعه جهانی برسانند و با جدیت به وظیفه الهی و انسانی خود عمل کنند.