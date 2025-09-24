تاکید بر ضرورت وحدت جهان اسلام در برابر فجایع غزه تاکید بر ضرورت وحدت جهان اسلام در برابر فجایع غزه تاکید بر ضرورت وحدت جهان اسلام در برابر فجایع غزه تاکید بر ضرورت وحدت جهان اسلام در برابر فجایع غزه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین جمشیدی، نماینده مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در اجلاس بین‌المللی سنت پترزبورگ روسیه، تاکید کرد: رژیم صهیونیستی همۀ اصول بنیادین را زیر پا گذاشته است و هیچ قانون و قاعده‌ای را قبول ندارد. از این رو حکام و علما وظیفه دارند که در برابر فجایع وارده بر ملت مظلوم غزه سکوت نکنند.

حجت الاسلام و المسلمین جمشیدی ضمن تاکید بر وحدت ادیان توحیدی بر اساس مشترکات، افزود: انسجام بر اصول اخلاقی مشترکی، چون کرامت انسان و عدالت استوار است و این وحدت فراتر از همزیستی صرف، ضرورتی راهبردی در دنیای امروز محسوب می‌شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه بشریت امروز به صدای واحد و احیای ارزش‌های انسانی و معنوی نیازمند است، ادامه داد: گفت‌و‌گو حول محور این مشترکات و تسهیل ارتباطات میان همۀ مذاهب و ادیان، راهبردی حیاتی برای برون‌رفت از چالش‌های جهانی است.

وی اختلاف و تشتت را عامل عمده مشکلات و از بین رفتن جایگاه گروه‌های متحد دانست و گفت: توصیه می‌شود برای همگرایی، هم‌افزایی و تحکیم وحدت کوشش بیشتری و از عوامل مخرب پرهیز شود.

حجت الاسلام و المسلمین جمشیدی با اشاره به چالش‌های جهان مدرن از جمله دنیاپرستی و دوری از کمال و اخلاق ادامه داد: بدون شک، همۀ امکانات و نعمات خداوند متعال برای بشر آفریده شده است تا در مسیر تعالی و استفاده حداکثری، بنیان‌های جامعه و خانواده را تقویت کند. اما همین نعمات به ابزار ظلم و استکبار تبدیل شده‌اند، متأسفانه وضعیت اسفبار مردم غزه، اعم از مسلمانان و پیروان دیگر ادیان، نمایان است و رژیم صهیونیستی تمامی اصول بنیادین را زیر پا گذاشته و هیچ قانون و قاعده‌ای را به رسمیت نمی‌شناسد.

نماینده مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پایان اضافه کرد: حاکمان، علما، اندیشمندان و فرهیختگان جهان اسلام، پیروان ادیان توحیدی و کسانی که در مسیر مکتب انبیا حرکت می‌کنند باید در برابر فجایع ملت مظلوم غزه سکوت نکنند و فریاد حق‌طلبی را به جامعه جهانی برسانند و با جدیت به وظیفه الهی و انسانی خود عمل کنند.