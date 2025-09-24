بزرگترین نیروگاه تجدیدپذیر شهرستان زاوه با ظرفیت پنج مگاوات، در مراسمی باحضور استاندار خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل کارخانه سیمان زاوه تربت‌حیدریه گفت: این نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال آماده بهره‌برداری شد.

محمدرضا توکلی افزود: این نیروگاه با هدف کمک به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تامین بخشی از برق مورد نیاز این واحد صنعتی (کارخانه سیمان زاوه) که ۲۱ مگاوات مصرف دارد، در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار ساخته شده است.

وی ادامه داد: در این طرح که در مدت سه ماه به بهره‌برداری رسید، حدود هفت هزار و ۵۰۰ پنل خورشیدی بر روی ۱۷ ساختار فلزی متحرک نصب شده است.

مدیرعامل کارخانه سیمان زاوه همچنین با اعلام آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی دیگری با ظرفیت ۶ مگاوات در مجاورت این واحد، پیش‌بینی کرد این طرح تا دی‌ماه امسال به شبکه برق متصل شود.

توکلی‌زاده افزود: با راه‌اندازی بخش جدید، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی این مجموعه به ۲۱ مگاوات خواهد رسید.

در ادامه سفر استاندار خراسان رضوی به زاوه تربت‌حیدریه، طرح توسعه گلخانه هیدروپونیک «پر یاس» نیز با زیربنای چهار و نیم هکتار و با اعتبار چهار هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

این گلخانه که زمینه اشتغال ۱۱۰ نفر را فراهم کرده، مجهز به استاندارد‌های روز دنیا است و پیش‌بینی می‌شود سالانه دو هزار و ۵۰۰ تن گوجه‌فرنگی در آن تولید شود.

شهرستان زاوه در فاصله ۱۷۰ کیلومتری جنوب مشهد واقع شده است.