به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ رئیس هیات ترای اتلون استان از حضور نمایندگان قم در اردوی تیم ملی دو اتلون خبر داد و گفت: این اردو به میزبانی قزوین دایر شده و فائزه‌سادات عابدینی‌نژاد، ملی‌پوش ارزنده قم به همراه زهرا اسدی مربی تیم در آن حضور دارند.

جلال صفری با بیان اینکه اردوی تیم ملی با هدف حضور موفق در مسابقات ۲۰۲۵ دواتلون قهرمانی آسیا برپا شده، افزود: این رویداد آسیایی از ۱۵ تا ۱۷ مهر به میزبانی ایران در تبریز برگزار خواهد شد.