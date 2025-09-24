به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر جهاد کشاورزی بندرلنگه پیش بینی کرد: امسال دو هزار و ۵۰۰ تن تنباکو از زمین‌های کشاورزی این شهرستان برداشت شود.

مالک اشتر بینا گفت: کشت تنباکو تا اواسط آبان ماه ادامه دارد و برداشت آن از اوایل اسفند آغاز و تا اواخر فروردین سال آینده صورت می‌گیرد.

وی افزود: روستای گزیر به عنوان یکی از مناطق اصلی تولید تنباکو در شهرستان بندرلنگه است و کشاورزان این منطقه سالانه حجم قابل توجهی از این محصول را تولید و روانه بازار می‌کنند.