پخش زنده
امروز: -
تلاش نیروهای مردمی و امدادی برای خاوش کردن آتش سوزی کوههای حومه خانیمن منطقه کامفیروز شهرستان مرودشت همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آتش سوزی جنگل کوههای حومه خانیمن منطقه کامفیروز معروف به پله پا که از ظهر دیروز آغاز شده بود، بیش از ۵۰ هکتار جنگلهای این منطقه را طعمه آتش کرد.
آتش سوزی این منطقه دیشب با تلاشهای نیروهای منابع طبیعی و تعدادی از مردم فروکش کرد، اما صبح امروز به دلیل وزش باد شدید ، دوباره شعله ور شده و در حال پیشروی است.
نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست با حضور در منطقه همچنان در حال خاموش کردن آتش هستند.