به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، تالار صادراتی بیشترین حجم عرضه را به خود اختصاص داده و میزبان عرضه ۱۵۱ هزار و ۷۲۰ تن محصول شامل ۵۰ هزار تن کلینکر، ۴۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن، ۳۲ هزار و ۷۲۰ تن قیر، ۲۵ هزار تن سیمان و ۴ هزار تن مس است.

در تالار صنعتی نیز ۱۴۱ هزار و ۴۹۰ تن فولاد روی میز فروش می‌رود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز شاهد عرضه ۳۱ هزار و ۵۵۱ تن محصول است. از جمله مهم‌ترین محصولات عرضه شده در این تالار می‌توان به ۲۱ هزار و ۷۸۹ تن مواد شیمیایی، ۵ هزار تن قیر، ۲ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد و ۲ هزار و ۲۶۲ تن مواد پلیمری اشاره کرد.

در تالار فرعی نیز ۲۲ هزار و ۸۸۲ تن انواع فولاد، مواد پلیمری، شیمیایی و ضایعات عرضه می‌شود.

همچنین در تالار حراج باز، یک هزار و ۳۲۲ تن مواد شیمیایی و کنسانتره فلزات گران‌بها در معرض فروش قرار دارد.