امروز چهارشنبه ۲ مهرماه، مجموعاً ۳۴۸ هزار و ۹۶۵ تن انواع محصول در تالارهای مختلف بورس کالای ایران عرضه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، تالار صادراتی بیشترین حجم عرضه را به خود اختصاص داده و میزبان عرضه ۱۵۱ هزار و ۷۲۰ تن محصول شامل ۵۰ هزار تن کلینکر، ۴۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن، ۳۲ هزار و ۷۲۰ تن قیر، ۲۵ هزار تن سیمان و ۴ هزار تن مس است.
در تالار صنعتی نیز ۱۴۱ هزار و ۴۹۰ تن فولاد روی میز فروش میرود.
تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی نیز شاهد عرضه ۳۱ هزار و ۵۵۱ تن محصول است. از جمله مهمترین محصولات عرضه شده در این تالار میتوان به ۲۱ هزار و ۷۸۹ تن مواد شیمیایی، ۵ هزار تن قیر، ۲ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد و ۲ هزار و ۲۶۲ تن مواد پلیمری اشاره کرد.
در تالار فرعی نیز ۲۲ هزار و ۸۸۲ تن انواع فولاد، مواد پلیمری، شیمیایی و ضایعات عرضه میشود.
همچنین در تالار حراج باز، یک هزار و ۳۲۲ تن مواد شیمیایی و کنسانتره فلزات گرانبها در معرض فروش قرار دارد.