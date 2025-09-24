استاندار خراسان رضوی: در کنار نیروگاه خورشیدی می توان نیروگاههای بادی هم ساخت
استاندار خراسان رضوی گفت: در کنار نیروگاه خورشیدی می توان نسبت به ساخت نیروگاههای بادی هم اقدام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری روز سهشنبه در حاشیه بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی پنج مگاواتی در زاوه تربتحیدریه افزود: این استان ظرفیتهای فراوانی در زمینه تولید انرژی تجدیدپذیر دارد و برای تولید سه هزار مگاوات برق تجدیدپذیر در تا سال ۱۴۰۶ برنامهریزی شده است.
وی اضافه کرد: موضوع انرژی یکی از اولویتهای کشور است و حتی اگر ناترازیها هم وجود نداشت، باید به این سمت میرفتیم.
استاندار خراسان رضوی در ادامه به طرح توسعه گلخانه «هیدروپونیک» کارخانه سیمان زاوه تربتحیدریه اشاره کرد و گفت: فعالیتهای تولیدی و ایجاد گلخانه هم جزو اولویتها است.