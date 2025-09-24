به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم از برنامه‌های گسترده و همکاری‌های صورت گرفته بمناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در شهر قم خبر داد و افزود: به منظور فضاسازی شهری و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، سازمان با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال، اقدام به ساخت و نصب ۱۰۰ عدد المان شهری پلاک و زنجیر مزین به تصاویر شهدای گرانقدر با نورپردازی شبانه کرده است.

پیام جوادیان افزود: این المان‌ها در طول هفته جاری در بزرگراه امام علی (ع) حد فاصل ورودی جاده اراک تا میدان ۷۲ تن نصب خواهد شد.

وی گفت: سال گذشته نیز ۱۰۰ المان مشابه در همین بلوار، حد فاصل میدان ۷۲ تن تا میدان ولی‌عصر (عج)، نصب و با استقبال گسترده شهروندان مواجه شد.

از دیگر اتفاقات خوب در این هفته، آغاز عملیات عمرانی دیوارنگاره‌ای با طرح نقش برجسته کاشی‌کاری در باغ موزه دفاع مقدس است که با ابعاد ۴ در ۳۵ متر و مساحت حدود ۱۴۰ مترمربع توسط یکی از سرمایه گذاران مباحث گردشگری در شهر قم و با نظارت سازمان اجرا می‌شود.