پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان بام و صفیآباد گفت: مأموران پلیس با حضور بهموقع چوپانی را که هدف حمله پلنگ قرار گرفته بود، از مرگ حتمی نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛سرهنگ مهدی خانی گفت: در پی تماس تلفنی یک چوپان با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر گرفتار شدن در چنگ یک قلاده پلنگ و درخواست کمک فوری، بلافاصله تیمی از مأموران پاسگاه بام به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: مأموران با سرعت عمل و استفاده از ادوات فنی موفق شدند چوپان را از مرگ حتمی نجات دهند و گله گوسفندان وی را نیز بدون هیچگونه آسیبی حفاظت کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان بام و صفیآباد افزود: پلنگ گرسنه پس از مهار شرایط، سالم به زیستگاه طبیعی خود در کوهستان بازگردانده شد.
سرهنگ خانی در پایان با قدردانی از هوشیاری چوپان و تماس بهموقع وی، بر لزوم توجه مردم به نکات ایمنی در حین حضور در مناطق کوهستانی و حیاتوحش تأکید کرد.